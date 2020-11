'Vidjeli smo teške pacijente, ali u KB Dubravi je paralelni svijet'

I za liječnike koji su se nagledali svega, Primarni respiracijsko-intenzivni centar (PRIC) u KB-u Dubrava nešto je nestvarno. Dr. Krešimir Luetić, predsjednik Hrvatske liječničke komore i internist-gastroenterolog sa Svetog Duha, jedan je od liječnika koji rade u zagrebačkim bolnicama, a dobrovoljno su se javili za privremeni rad u COVID bolnici u Dubravi. Ondje je već deset dana.

Do kraja tjedna puna bolnica

– Situacija u Dubravi neviđena je po tome što si okružen s toliko ljudi koji se bore za disanje. Inače stalno viđamo teške pacijente na klinici, svatko od nas je vidio ljude i s teškim upalama pluća, plućnim embolijama i srčanim udarima, ljude koji hvataju zrak. Ali njih je sada puna bolnica. To je nešto što, mislim, nitko od liječnika nije vidio nikad u životu – opisuje dr. Luetić.

U KB-u Dubrava dvaput su u proteklih tjedan dana otvarali nove intenzivne jedinice s dodatnih 25 kreveta. Prije tri dana dovezeno je desetero pacijenata iz čakovečke bolnice.

– Ovim priljevom pacijenata kakvom svjedočimo zadnjih tjedan dana, Dubrava će zasigurno do kraja tjedna biti puna. To je oko 550 kreveta, najviše 600 bez šatora – kaže dr. Luetić.

A kapacitet intenzivnih jedinica svugdje je ključan u zbrinjavanju oboljelih od COVID-19.

– Mi na odjelima možemo liječiti do jedne razine. Već terapija s visokim protokom kisika pretvara odjel u poluintenzivnu jedinicu jer nije cijelo osoblje obučeno za rad na “high flow” uređaju, za to treba znanje, vještina i iskustvo. Naučiš u hodu, ali idealno bi bilo sve te pacijente staviti u intenzivnu ili barem poluintenzivnu, ali onda je pitanje bi li bilo mjesta za sve. Intenzivne su sada namijenjene pacijentima na respiratoru i onima koji su nestabilni na “high flow”, dok su ostali na visokom protoku kisika po odjelima ili čekaju mjesto na intenzivnoj ili kad ih se skine s respiratora – opisuje dr. Luetić. U Dubravi, veli, ostaje do daljnjeg.

– Svi mi koji smo došli tamo imamo osjećaj da moramo ostati u Dubravi jer vidimo da je svaki čovjek važan. Ideja je bila da se ide na dva tjedna, ali kad su te odluke pisane mislilo se da smo na vrhuncu pandemije. No vrhunac nikako da dođe, a kamoli da prođe. Dosta je ljudi već treći i četvrti tjedan ovdje. Osobno ću ostati koliko god bude trebalo – govori Luetić. Važno je, ističe, smanjiti prijam pacijenata.

– Radit ćemo koliko god bude pacijenata, ali razina pružene kvalitete zaštite pacijenata s COVID-19 i ostalih pacijenata nije ista ima li ih 300 ili 3000. Ključno je zaustaviti priljev pacijenata, a mislim da to možemo jedino strožim mjerama. I dalje čvrsto stojim iza zahtjeva Komore. Kad smo tražili strože mjere, imali smo 1100 pacijenata u bolnicama i 90 na respiratoru. Danas, tri tjedna poslije, imamo dvostruko više pacijenata u bolnicama i 240 na respiratoru, znači dva i pol puta više – ističe dr. Luetić.

Uz tako velik broj pacijenata koji jedva dišu ili su intubirani, u okruženju kolega u skafanderima od višeslojne zaštitne opreme te u stalnom presvlačenju i s ožiljcima od maski na licu, medicinskom osoblju iz Dubrave normalan život izgleda kao paralelan svijet.

Najblažima kanile

Dr. Luetić sa specijalizantom radi na odjelu na kojem je 25 pacijenata. PRIC je podijeljen na Respiracijski centar (RC) i Respiracijsko-intenzivistički centar (RIC). Trenutačno je u PRIC-u oko 430 bolesnika, 80-ak na intenzivnoj, 60-ak na kirurgiji (operiraju i COVID pozitivne). U RC-u ih je 305, na odjelima po 25. Najblaži slučajevi imaju nosne kanile. Kad im to više ne pomaže, uz ostalu terapiju dobiju masku na nos i usta, a potom i masku sa spremnikom.

Ako se uz to ne može postići zadovoljavajuća zasićenost krvi kisikom, prelazi se na visoki protok kisika, tzv. “high flow oxygen”, a ako zbog razarajućeg djelovanja koje SARS-CoV-2 ima na pluća više ni to ne pomaže, slijedi respirator. Najteži slučajevi kojima ni respirator ne pomogne završe na ECMO uređaju, no postotak preživljenja u tom slučaju nije velik.