Loše vijesti za vlasnike: Ove tri pasmine pasa zadaju najviše muke pri dresuri
Mnogi vlasnici pasa žele da njihovi ljubimci budu dobro istrenirani, poslušni i prilagodljivi svakodnevnom životu. No, iako su neki psi poznati po svojoj inteligenciji i spremnosti na suradnju, postoje pasmine koje je znatno teže dresirati. Njihov snažan karakter, tvrdoglavost ili prirodni instinkti često otežavaju proces učenja, što od vlasnika zahtijeva dodatno strpljenje i upornost.
"Imao sam zadovoljstvo raditi s tisućama različitih pasa i tisućama različitih vlasnika", rekao je specijalist za ponašanje pasa Will Atherton. Zbog toga je ponudio svoje stručne savjete o nekim od najtežih pasmina za dresuru, što bi vam moglo biti korisno ako planirate uvesti psa u obitelj, piše Daily Express.
Sibirski haski: "Uvijek uzdahnem ako shvatim da ću raditi sa sibirskim haskijem", priznao je Will. Temperament sibirskog haskija opisao je kao "frustrirajući" te je priznao da je dresura te pasmine izazovna. "Prema mojem iskustvu, sibirski haskiji su gotovo poput mačke jer imaju vrlo malo želje ugoditi svom vlasniku. Znaju što žele i sve što ih zanima je dobiti to bez izvršavanja naredbi", objasnio je Atherton.
Ovi psi su nevjerojatno energični te su uzgojeni da trče i do 50 kilometara dnevno u teškim uvjetima i vukući izuzetno teške saonice. "Onda ih dovedemo u svoj dom i očekujemo da budu sretni i zadovoljni s 20-minutnom šetnjom po kvartu", rekao je stručnjak. Dodao je to pas zbog toga neće biti sretan i da možete očekivati cviljenje i zavijanje. "Sibirski haskiji su neizmjerno dramatični što ih čini izazovnijima, neugodnijima i težima za suradnju", objasnio je Atherton.
Mješanci pudli: Druga vrsta pasmine koju Atherton ne voli dresirati je bilo koji mješanac pudli, poput Cockapooa ili Cavapooa. "Smatram da su ljudi koji gravitiraju prema ovim pasminama skloni kardinalnom grijehu humaniziranja pasa, što može stvoriti ogromne probleme", objasnio je. Potrebno je uložiti puno vremena u ispravljanje tih loših navika, podučavajući vlasnike kako postati bolji "vođa pasa".