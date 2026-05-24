VIDEO Noć iz pakla u Ukrajini. Grad zasut projektilima, gori posvuda, Putin koristio Orešnik?

Ruske snage tijekom noći 24. svibnja pokrenule su veliki kombinirani raketni i dronovski napad na Kijev i okolnu regiju, pogodivši stambene zgrade i drugu infrastrukturu diljem ukrajinskog glavnog grada. Prema navodima dužnosnika, u napadu je poginula najmanje jedna osoba, dok su 24 ozlijeđene. Skupine koje prate vojne aktivnosti izvijestile su da je prema Ukrajini lansirano više od 50 ruskih projektila i više od 700 dronova, gotovo u potpunosti usmjerenih prema Kijevu, što ovaj napad čini jednim od najvećih masovnih napada u posljednjih godinu dana. Novinari Kyiv Independenta na terenu izvijestili su da su oko 1 sat po lokalnom vremenu čuli, kako su opisali, masivan niz raketnih udara na ukrajinsku prijestolnicu, a potom ponovno više puta između 3 i 5 sati ujutro.

Zračne uzbune proglašene su u svim regijama zemlje nakon što je ukrajinsko ratno zrakoplovstvo izvijestilo da deseci projektila i stotine dronova lete prema glavnom gradu oko 00:30 po lokalnom vremenu. Nedugo zatim, ratno zrakoplovstvo izdalo je upozorenje o mogućem ruskom lansiranju balističkog projektila srednjeg dometa Orešnik prema Ukrajini u 00:55 po lokalnom vremenu, iako se zasad ne može potvrditi je li to oružje korišteno u napadu. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da je šteta "zabilježena u svakoj gradskoj četvrti".

Dužnosnici su naveli da je najmanje jedna osoba poginula, a 21 ih je ozlijeđena diljem grada, pri čemu je 13 žrtava hospitalizirano u Kijevu. Još tri osobe ozlijeđene su u okolnoj Kijevskoj oblasti, izvijestio je regionalni guverner Mykola Kalashnyk. Kličko je rekao da je šteta prijavljena na najmanje sedam višekatnih stambenih zgrada u četvrtima Obolonski, Ševčenkivski, Dnjeprovski, Holosijivski, Solomjanski i Pečerski u Kijevu. Ukrajinska državna služba za izvanredne situacije priopćila je da je u četvrti Ševčenkivski došlo do "strukturnog urušavanja" od prvog do petog kata jedne zgrade. Nekoliko kuća diljem grada također je pogođeno ruskim projektilima.

Među ostalom oštećenom infrastrukturom u Kijevu, ruski projektili i dronovi pogodili su supermarket i trgovački centar, poslovni centar, studentski dom, benzinsku postaju, garažu, parkirana vozila i više skladišta u različitim dijelovima grada. Novinar Kyiv Independenta također je izvijestio da je vidio veliki požar u blizini postaje metroa Kontraktova Ploshcha nakon raketnog udara. Ihor Smelyansky, izvršni direktor ukrajinske nacionalne poštanske službe rekao je da je sjedište agencije na središnjem Trgu neovisnosti u Kijevu oštećeno u napadu. U Kijevskoj oblasti ruski projektili pogodili su zajednice Fastiv, Buča, Brovari, Bila Cerkva, Višhorod i Borispil, rekao je Kalashnyk, pri čemu su pogođene stambene zgrade, kuće, garaže, gospodarski objekti i jedno skladište. Eksplozije su se tijekom napada čule i u gradovima Čerkasi i Kropivnicki, kao i u Hmeljničkoj oblasti, izvijestio je javni servis Suspilne.

Kao odgovor na napad, poljsko ratno zrakoplovstvo priopćilo je da je podiglo poljske i savezničke borbene zrakoplove radi zaštite poljskog zračnog prostora. Najnoviji napad dogodio se nekoliko sati nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio da Rusija priprema širi napad diljem zemlje, uključujući moguću uporabu projektila srednjeg dometa Orešnik protiv Ukrajine. "Vidimo znakove pripreme za kombinirani napad na ukrajinski teritorij, uključujući Kijev, uz korištenje različitih vrsta oružja. Navedeno oružje srednjeg dometa moglo bi biti korišteno u takvom napadu", rekao je Zelenski, upozorivši građane da ostanu na oprezu.

Rusija je prvi put upotrijebila Orešnik protiv Ukrajine u studenome 2024. u napadu na grad Dnjipro. Projektil je posljednji put korišten u napadu na zapadnu Lavovsku oblast 9. siječnja. Američko veleposlanstvo u Kijevu izdalo je slično upozorenje o "potencijalno značajnom zračnom napadu" koji bi se mogao dogoditi unutar 24 sata. Upozorenje veleposlanstva nije preciziralo koje bi vrste oružja mogle biti korištene. Ranije tijekom noći ruski napadi ranili su civile u južnoj i istočnoj Ukrajini, uključujući Odesku i Harkivsku oblast. Eksplozije su se čule i u Kijevu dok su ruski dronovi gađali glavni grad, prema navodima Tkačenka.