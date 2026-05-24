Ruski vojni div pred kolapsom: Ključni proizvođač komponenti za projektile više ne može pratiti gubitke

Monocrystal, nekoć jedan od tri najveća svjetska proizvođača sintetičkog safira i dobavljač optičkih komponenti koje se koriste u ruskim projektilima i dronovima, obavijestio je vjerovnike o namjeri podnošenja zahtjeva za stečaj Arbitražnom sudu ruskog Stavropoljskog kraja, izvijestio je The Moscow Times. Kolaps proizvođača sa sjedištem u Stavropolju, podružnice industrijske grupe Energomera, predstavlja jedan od najznačajnijih neuspjeha u ruskom obrambeno-industrijskom lancu opskrbe od početka rata u Ukrajini. Riječ je o neuspjehu koji je izravna posljedica spoja triju istodobnih pritisaka – ukrajinskih napada dronovima na proizvodne pogone, zapadnih sankcija koje su prekinule pristup sirovinama i izvoznim tržištima te pada azijske potražnje koja je postala ekonomski oslonac kompanije nakon što se Europa zatvorila, piše Defence Blog.

Sintetički safir nije dragi kamen u klasičnom smislu nakita. Riječ je o materijalu koji nastaje uzgojem kristala aluminijeva oksida pri iznimno visokim temperaturama u industrijskim pećima, procesu koji zahtijeva veliku preciznost i traje danima. Dobiveni materijal spada među najtvrđe tvari na Zemlji, proziran je kroz širok raspon valnih duljina te otporan na toplinu, ogrebotine i kemijsku koroziju. Upravo zbog tih svojstava iznimno je vrijedan u vojnim primjenama. Sintetički safir koristi se kao zaštitni prozor preko optičkih glava za navođenje projektila, štiteći kameru za navođenje ili infracrveni detektor od aerodinamičkog zagrijavanja i oštećenja tijekom leta. Također prekriva prozore laserskih daljinomjera, štiti infracrvene senzore na dronovima te služi kao podloga za visokosnažne LED komponente i poluvodičke uređaje koji se koriste u elektronici za navođenje.

Dizajner projektila koji ne može nabaviti sintetički safir dovoljne čistoće i optičke kvalitete ne može izraditi funkcionalnu glavu za navođenje, što znači da projektil ne može samostalno pronaći cilj. Godine 2022. Monocrystal je držao otprilike trećinu globalnog tržišta sintetičkog safira, udio koji je bio rezultat desetljeća ulaganja u peći za rast kristala, specijalizirane proizvodne procese i obučenu radnu snagu s dubokim institucionalnim znanjem. Proizvodi kompanije koristili su se ne samo u ruskim obrambenim programima, nego i u globalnoj potrošačkoj elektronici, osobito u zaštitnim staklima za leće pametnih telefona i površine pametnih satova, tržištu kojim dominiraju Appleovi dobavljači i azijski proizvođači elektronike. Upravo je taj civilni prihod omogućavao komercijalnu održivost Monocrystala u opsegu u kojem je poslovao, jer obrambeni ugovori sami po sebi nisu mogli održati proizvodni volumen potreban za učinkoviti rad peći.

Prvi udarac nije došao od sankcija, nego s ukrajinskog bojišta. Ukrajinski napadi dronovima oštetili su proizvodne pogone Monocrystala u Šebekinu u ruskoj Belgorodskoj oblasti u svibnju i listopadu 2023., pri čemu su oštećene proizvodne zgrade i spaljene električne trafostanice, prema izvješćima Militarnyija i Kyiv Independenta. Zatim su u noći s 11. na 12. kolovoza 2025. dronovi pogodili glavni proizvodni pogon Monocrystala u Stavropolju, izazvavši požare vidljive na snimkama koje su širili ruski neovisni mediji. Stavropolj, smješten oko 200 kilometara sjeverno od granice s Gruzijom na jugu Rusije, ranije se smatrao područjem izvan dosega rutinskih ukrajinskih operacija dronovima, no širenje ukrajinske kampanje napada dugog dometa dovelo je industrijsko srce južne Rusije u zonu ciljeva.

Sankcije su dodatno pogoršale fizičku štetu na način koji se pokazao gotovo nemogućim za upravljanje. Zapadna izvozna ograničenja uvedena nakon ruske invazije punog opsega u veljači 2022. odsjekla su Monocrystal od uvoznih smjesa za poliranje i kemijskih prekursora potrebnih za industrijsku proizvodnju safira. Peći za rast kristala mogu se obnoviti ili popraviti, no specijalizirane kemikalije potrebne za završnu obradu i poliranje safira do optičke kvalitete mnogo je teže nabaviti od nesankcioniranih dobavljača u industrijskim količinama. Gubitak europskih kupaca, koji su prethodno kupovali Monocrystalov safir za potrošačku elektroniku i industrijske primjene, uklonio je prihod koji je subvencionirao obrambenu proizvodnju kompanije. Ruski obrambeni ugovori, koji se plaćaju u rubljima po državnim cijenama, nisu mogli nadomjestiti prihode u stranoj valuti koje su donosile europske komercijalne prodaje.

Financijska slika krajem 2025. pokazuje kompaniju koja je tri godine kontinuirano krvarila. Kratkoročne obveze premašile su kratkotrajnu imovinu za 50,6 milijuna dolara. Ukupna imovina smanjila se tijekom godine s 215,5 milijuna na 182,5 milijuna dolara. Kratkoročni krediti dosegnuli su 70,7 milijuna dolara, dok je dugoročni dug premašio 129 milijuna dolara. Broj zaposlenih gotovo se prepolovio, s 1087 zaposlenika 2022. na 524 u 2025., dok je uprava pokušavala smanjiti troškove dovoljno brzo da preduhitri financijsko propadanje. Nije bilo dovoljno brzo.

Ruski analitičari smatraju da Monocrystal vjerojatno neće biti potpuno likvidiran, nego restrukturiran kroz promjenu vlasništva, državni otkup ili prodaju dijela poslovanja. Tvrtka posjeduje specijalizirano znanje i tehnologiju za proizvodnju sintetičkog safira koje se ne može brzo nadomjestiti. Ako se njezini proizvodni kapaciteti izgube, Rusija bi mogla ostati bez ključnih optičkih komponenti za projektile i dronove. Kolaps Monocrystala neće odmah zaustaviti rusku proizvodnju oružja jer će dio zaliha ostati u lancu opskrbe, ali dodatno opterećuje sustav koji je već pod pritiskom sankcija i iscrpljivanja. Tvornica dronova može se obnoviti za nekoliko mjeseci, no proizvodna linija sintetičkog safira svjetske klase ne može. Upravo je tu asimetriju ukrajinska kampanja napada dugog dometa nastojala iskoristiti, a stečajni zahtjev Monocrystala predstavlja konkretan dokaz takvog učinka.