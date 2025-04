VIDEO Zbog nje su zaustavili strogi protokol: Vatikanski čuvari je pustili do Franjinog lijesa

Časna sestra Genevieve Jeanningros, 81-godišnja Francuskinja argentinskog podrijetla i dugogodišnja prijateljica pape Franje , dobila je rijetku priliku oprostiti se od njega na poseban način tijekom polaganja njegova tijela u Bazilici sv. Petra. Prvog dana izlaganja Franjinog lijesa, snimke prikazuju kako Jeanningros, uz pomoć službenika, prilazi području rezerviranom za kardinale, biskupe i svećenike, gdje je u tišini tugovala uz lijes svog prijatelja.

Odjevena u plavi šal i tamnoplavu odjeću, časna sestra, koju je papa nježno zvao "L’enfant terrible" (strašno dijete), nije mogla suspregnuti suze. U dirljivom trenutku, pokrila je lice rukama, uzela maramicu i ostala nekoliko trenutaka kraj otvorenog lijesa. Iako je njezin pristup bio iznimka od strogog protokola, sigurnosni službenici nisu intervenirali, omogućivši joj intimni oproštaj od pape s kojim je dijelila više od četiri desetljeća prijateljstva.

Sister Geneviève Jeanningros, 81, Pope Francis’ longtime friend, who lives in a circus caravan in Rome and would visit the Pope every Wednesdays, once a month she would bring a transgender person with her. Today she broke protocol to say goodbye to him. pic.twitter.com/6FPCoV0XEV