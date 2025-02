VIDEO Zastrašujuća snimka pada američkog vojnog zrakoplova: Srušio se u vodu, posada se uspjela spasiti

Objavljena je snimka koja prikazuje zrakoplov američke mornarice EA-18G "Growler" kako u srijedu pada u vodu u San Diegu. Naime, dva člana posade katapultirala su se iz zrakoplova prije nego što se srušio. Vlasti su navele kako ih je ubrzo spasio brod Premier za sportski ribolov, a potom su prebačeni u obližnje plovilo carinske i granične službe. Nesreća se dogodila tijekom onoga što je poznato kao "manevar obilaženja", u kojem je zrakoplov sletio i ponovno uzlijetao, prema glasnogovornici mornarice Beth Teach. Uzrok nesreće se istražuje.

Na kameri koja prikazuje promet u luci San Diega, može se čuti kako netko na brodu Premier govori obalnoj straži da su se članovi posade katapultirali odmah nakon polijetanja. "Na putu smo da pomognemo. U vodi su", javio se čovjek oko 10:14 ujutro po lokalnom vremenu. Ubrzo nakon toga, s broda su izvijestili: "Imamo oba pilota na brodu i na sigurnom", prenosi AP News.

Brandon Viets, kapetan Premiera, rekao je da je izveo desetak putnika kraj Point Loma na pecanje kada je čuo mlažnjak koji polijeće iz mornaričke baze koji se "činio malo glasnijim od uobičajenog". Okrenuo se i vidio dvoje ljudi kako padaju s padobranima. Viets je odmah krenuo prema njima. Zrakoplov je ostao u zraku nekoliko minuta prije nego što je zaronio u vodu, rekao je. Dvojica muškaraca prebačena su u bolnicu i njihovo je stanje stabilno, rekle su vlasti. Obalna straža rasporedila je dva plovila da zaštite olupinu "Growlera" u luci San Diega. "Growler" je mlažnjak s dva sjedala.

Insane Footage from another CCTV Camera facing San Diego Bay, showing a U.S. Navy EA-18G “Growler” Electronic-Warfare Aircraft slamming into the Water earlier today near Naval Air Station North Island, following the ejection of both Aviators. pic.twitter.com/HKIjBZLio2