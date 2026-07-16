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Marco Rubio: SAD će usmjeriti protuteroristička nastojanja prema ljevičarskim skupinama

DC: President Trump Holds a Cabinet Meeting
Foto: Samuel Corum - Pool via CNP
1/3
VL
Autor
Ružica Aščić/Hina
16.07.2026.
u 20:12

Od studenog, Washington je proglasio četiri europske skupine stranim terorističkim organizacijama i nudi nagradu do 10 milijuna dolara za informacije o njihovom financiranju.

U govoru kojim je otvorio konferenciju o političkom terorizmu u Washingtonu, Rubio je rekao da je prijetnja islamskog militarizma "značajno umanjena" zahvaljujući koordiniranim međunarodnim naporima. No upozorio je na "neospornu stvarnost" da je rastuće ljevičarsko nasilje "slijepa točka". "Možemo i moramo identificirati i mapirati ovu prijetnju i iznova sagraditi arhitekturu protuterorizma kako bismo je porazili", rekao je Rubio, opisavši transnacionalnu prijetnju od grupa koje ciljaju političare i infrastrukturu i opisavši njihove motive kao mržnju prema Zapadu i njegovom uspjehu.

Predsjednik Donald Trump postavio je kao prioritet borbu protiv ljevičarskih skupina. Trump je obećao djelovati protiv ljevičarskih skupina koje optužuje da potiču na nasilje, nakon ubojstva konzervativnog aktivista i Trumpova saveznika Charlieja Kirka prošle godine.

Trumpova administracija u svibnju je organizirala radionicu na kojoj se raspravljalo o prijetnji skupina krajnje ljevice, dok će se druga održati u Njemačkoj uz suorganizaciju SAD-a. "Ili ćemo surađivati preko naših granica ili će teroristi nastaviti eksploatirati pukotine između njih", rekao je Rubio. "Sjedinjene Države grade infrastrukturu, partnerstvo i strategiju da se poraze pošasti terora krajnje ljevice."

Od studenog, Washington je proglasio četiri europske skupine stranim terorističkim organizacijama i nudi nagradu do 10 milijuna dolara za informacije o njihovom financiranju. Rubio je rekao da ljevičarske skupine rade sa stranim zemljama koje su neprijateljske SAD-u.
Ključne riječi
politika ljevica Donald Trump Marco Rubio

Komentara 1

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Vrsalj
20:18 16.07.2026.

Odlično i hrvatska ima problema sa time bugarska je zabranila ustavom pojavu komunizma na žalost u Hrvatskoj o tome opet pričaju i stvaranje Balkanske federacije.

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