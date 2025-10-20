Naši Portali
POSTAVILA MU JE PITANJE

VIDEO Trump oštro odbrusio novinarki: 'Mlada damo, vi nemate pojma o tome'

Autor
Dora Taslak
20.10.2025.
u 23:55

Tijekom leta, Donald Trump je izjavio: "Kupili bismo malo govedine iz Argentine. Ako to učinimo, to će sniziti cijene naše govedine.“

Američki predsjednik Donald Trump oštro je odbrusio novinarki koja ga je pitala kako će kupnja argentinskog goveda utjecati na američke poljoprivrednike. Razgovarajući s novinarima u Air Force Oneu, jedna od njih ga je upitala: "Što imate za reći američkim poljoprivrednicima koji smatraju da ovaj dogovor više koristi Argentini nego njima?“

Prekinuvši je, rekao je: "Gledajte, gledajte. Argentina se bori za opstanak. Mlada damo, vi nemate pojma o tome. Ništa ne koristi Argentini, oni se bore za život. Razumijete li što to znači? Nemaju novca, nemaju ništa. Bore se svim silama da prežive. Ako im mogu pomoći da prežive u slobodnom svijetu... Slučajno mi se sviđa predsjednik Argentine. Mislim da čini najbolje što može."

Trump je, navodi Daily Mail, rekao da bi SAD mogao kupovati govedinu iz te zemlje kako bi snizio cijene za američke potrošače. Tijekom leta izjavio je: "Kupili bismo malo govedine iz Argentine. Ako to učinimo, to će sniziti cijene naše govedine.“

Trump je početkom tjedna obećao da će se pozabaviti ovim problemom kao dijelom svojih napora da drži inflaciju pod kontrolom. Cijene američke govedine već su neko vrijeme visoke, a ekonomisti ukazuju na suše i smanjene isporuke iz Meksika zbog štetočina koje tamo pogađaju stoku. Uz to, zemlje poznate po izvozu govedine, poput Brazila, suočavaju se s visokim carinama.

Američki stočari bijesni su zbog Trumpovih poteza. "Kada donositelji politika nagovijeste intervenciju ili predlažu brza rješenja, mogu uzdrmati temelje tržišta i izravno utjecati na egzistenciju stočara koji ovise o stabilnim i transparentnim cijenama", komentirao je Justin Tupper, predsjednik Udruge stočara.
Avatar ZLO
ZLO
00:53 21.10.2025.

Milei je uvakač zionistima, sto znaci automatski ima naklonost Trumpa, jer je doticnom dana direktiva iz yel aviva da ne stedi na argentini

