VIDEO Trenutak stravičnog sudara: Vozačica skrenula u krivi smjer, na nju naletjelo drugo vozilo

Brza cesta Izola-Koper kod tunela Markovec prema Ljubljani jutros je bila zatvorena zbog prometne nesreće. Društvo za autoceste Republike Slovenije (DARS) podijelio je snimku trenutka nesreće na kojoj se može vidjeti da je vozač osobnog automobila krenuo voziti u krivom smjeru, nakon čega je na njega naletjelo drugo vozilo.

Policija je priopćila da je na mjestu događaja utvrdila da je nesreću skrivila 60-godišnjakinja. Brzom cestom iz smjera Izole nju je udarila 50-godišnja vozačica osobnog automobila. U nesreći je jedna osoba lakše, a jedna teže ozlijeđena. Policija provodi istragu zbog sumnje na opasnu vožnju, piše Žurnal24.

To NI NESREČA! To je povzročeno trčenje, za katerega je kriv voznik‼️

Skrbi nas pa tudi dejstvo, da je mimo pomoči potrebnih peljalo vsaj 6 vozil, ne da bi kdo nudil pomoč, preveril, zavaroval kraj, da ne bi prišlo do dodatnega naleta,... zakaj se obnašamo tako? https://t.co/IQahODFsrw