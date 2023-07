VIDEO Tornado u Italiji, pala tuča veličine teniske loptice: Upalio se crveni alarm za dijelove Hrvatske

Jaka oluja pogodila je u petak poslijepodne sjeverne dijelove Italije. Kako javljaju talijanski mediji, mjestimice je pala tuča veličine teniskih loptica. Corriere della Serra kaže da je led bio promjera 7 do 8 centimetara. Posebno su pogođena mjesta Montebelluna, Cornuda, Crocetta del Montello i Pederobb u Lombardiji.

confirmed tornado in the urban area of ​​Cernusco sul Naviglio east of Milano about 90 minutes ago @Djpuco @pgroenemeijer



📷 Marco Rabito