VIDEO Teško stanje u Turskoj: Zgrada se urušila dok su tragali za preživjelima

Spasioci u Turskoj neprestano tragaju za preživjelima koji su zatrpani ispod ruševina zgrada i kuća stradalih u razornim potresima . U Hatayu su uspjeli spasiti sedmogodišnju djevojčicu iz ruševina, a objavljena je snimka spašavanja i trogodišnjeg dječaka koji je pod ruševinama bio 22 sata.

Turske su vlasti objavile kako je u potresima oštećeno 11 tisuća zgrada. Mnoge su još nestabilne, a Tursku svako malo pogodi jači potres. Društvenim mrežama širi se snimka iz Gaziantepa gdje ljudi tragaju za preživjelima, a iza leđa im se ruši druga zgrada.

In Antep, as rescue workers search for survivors in one building, another collapses

pic.twitter.com/WlKY0hpCYb