Europskoj zemlji stiglo uznemirujuće upozorenje: 'Imali bi pravo na samoobranu. Nadamo set da ste naučili lekciju'

Iranski veleposlanik u Velikoj Britaniji, Seyed Ali Mousavi, uputio je oštro upozorenje britanskoj vladi da bude "vrlo oprezna" i "vrlo delikatna" u vezi s bilo kakvim daljnjim uključivanjem u sukob između Irana, Sjedinjenih Američkih Država i Izraela. Izjave je dao u ekskluzivnom intervjuu za BBC-jevu emisiju Sunday with Laura Kuenssberg.

Mousavi je naglasio da bi Iran imao "pravo na samoobranu" ako Velika Britanija izravno pristupi američko-izraelskim napadima na iranski teritorij. Prema njegovim riječima, britanske vojne baze ili objekti koji se koriste protiv Irana postali bi "legitimni ciljevi". "Ako se koriste vojne baze protiv iranskog naroda, nema sumnje da ćemo se braniti u skladu s tim", rekao je veleposlanik, dodavši da Iran očekuje od britanske vlade i drugih da budu "vrlo delikatni, vrlo oprezni" u svojim postupcima.

Istaknuo je da je "dobro" što Velika Britanija trenutno nije izravno uključena u "agresiju", te je izrazio uvjerenje da je London naučio lekciju iz invazije na Irak 2003. godine. Mousavi je također odbacio optužbe da je Iran izvor sukoba, a zahtjev američkog predsjednika Donalda Trumpa za bezuvjetnom predajom nazvao je neprihvatljivim. Iran, prema njegovim riječima, ima "volju da ne napada susjede", ali će nastaviti braniti se dok god se napadi Amerikanaca i "izraelskog režima" nastave. Odgovor Teherana "ovisi o aktivnostima Amerikanaca i izraelskog režima", a ako agresija potraje, "nema sumnje da ćemo se braniti".

Ove izjave dolaze usred drugog tjedna rata, koji je eskalirao nakon američko-izraelskih udara na Iran krajem veljače, uključujući ubojstvo vrhovnog vođe ajatolaha Alija Khameneija. Iran je uzvratio napadima na američke i savezničke baze diljem regije, uključujući Katar, Ujedinjene Arapske Emirate, Kuvajt, Saudijsku Arabiju, Bahrein, Oman, Irak te britansku RAF bazu na Cipru. U subotu poslijepodne presretnuti su projektili iznad Katara i UAE-a, a dron je pao blizu zračne luke u Dubaiu, što je izazvalo velike poremećaje u zračnom prometu i sigurnosti.

Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian, dio privremenog vodstva nakon Khameneijeve smrti, u subotu se javno ispričao susjedima u Zaljevu zbog poremećaja uzrokovanih iranskim napadima. Međutim, Mousavi je u intervjuu dao do znanja da napadi neće prestati dok se agresija protiv Irana nastavlja, a neki tvrdolinijaši u Iranu kritizirali su Pezeshkianovu ispriku kao znak slabosti.

Velika Britanija zasad nije izravno sudjelovala u napadima na Iran, ali je dopustila SAD-u korištenje britanskih baza za "obrambene udare" na iranske ciljeve. Mousavijeve riječi signaliziraju rizik šire eskalacije ako se London ili drugi saveznici dublje uključe, s potencijalnim ciljanjem britanskih objekata u regiji.

Sukob ulazi u kritičnu fazu, Trumpova administracija inzistira na bezuvjetnoj predaji Irana, dok Teheran tvrdi da se brani od agresije.