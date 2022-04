VIDEO Što se događa s Putinom? Kamere ga uhvatile na liturgiji u neobičnom trenutku

Danas je Uskrs prema julijanskom kalendaru. Brojni vjernici u Ukrajini u strahotama rata slave najveći kršćanski blagdan. Ruski predsjednik Vladimir Putin prisustvovao je uskrsnoj liturgiji koju je vodila Ruska pravoslavna crkva, koja je snažno podržala ono što Kremlj naziva svojom "posebnom vojnom operacijom" u Ukrajini. Stajao je sa strane u moskovskoj Katedrali Krista Spasitelja, držeći upaljenu crvenu svijeću.

Kamere su uhvatile Putina kako radi grimase tijekom jutrošnje proslave, a koje bi mogla biti naznaka o njegovom trenutnom načinu razmišljanja. Kako ističe Bloombergov Scott Rose, koji je na svom Twitteru objavio snimku Putin je viđen kako grize usne, radi grimase, i čini se da je pomalo nervozan.

S obzirom na prethodna izvješća o nedavnim predsjednikovim izljevima bijesa, čini se da je Putin svjestan da njegova invazija neće biti onakva kakvom ju je zamislio, javlja Sky News.

Foto: Reuters/PIXSELL

Podsjetimo, Rusija je danas ušla u treći mjesec invazije na Ukrajinu, kraj borbi nije na vidiku, ubijene su tisuće, prognani milijuni, a gradovi pretvoreni u ruševine. Britansko ministarstvo obrane kaže da je Ukrajina ovog tjedna odbila brojne ruske napade u Donbasu, prema najnovijim obavještajnim podacima.

Someone captured Putin on video during the pre-recording of him in an emptied church protected by his body guards. This footage was then broadcast as "live" on Russian state propaganda TV, sprinkled into the actual footage of Easter services. pic.twitter.com/qROmcyhBYk