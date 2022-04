Ukrajinci: Rusi prisilno novače civile, prijete im smrću; Britanski obavještajci objavili novo izvješće o ratu

Danas je 60. dan od početka ruske invazije na Ukrajinu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je ruskog predsjednika Vladimira Putina na sastanak o prestanku rata. Tijekom subote nastavljena su granatiranja ukrajinskog područja od strane ruskih trupa. Nekoliko projektila pogodilo je stambeni blok u Odesi, a prema zadnjim informacijama osam ljudi je poginulo, među kojima i beba. Žestoke bitke i dalje se vode na istoku Ukrajine.

Tijek događaja:

8:21 - Britansko ministarstvo obrane kaže da je Ukrajina ovog tjedna odbila brojne ruske napade u Donbasu, prema najnovijim obavještajnim podacima.

"Unatoč tome što je Rusija ostvarila određene teritorijalne dobitke, ukrajinski otpor bio je jak na svim pravcima i nanio je značajnu cijenu ruskim snagama. Loš ruski moral i ograničeno vrijeme za rekonstruiranje, ponovno opremanje i reorganizaciju snaga iz prethodnih ofenziva vjerojatno ometaju rusku borbenu učinkovitost", stoji u izvješću.

