Planira napad pod lažnom zastavom? Pojavila se ozbiljna optužba oko Orbána

Mađarski premijer Viktor Orbán optužen je za planiranje napada pod lažnom zastavom kako bi pobijedio na izborima. Naime, The Times navodi da je bivši ministar vanjskih poslova Geza Jeszenszky optužio Orbána da planira napade koji bi se mogli pripisati Ukrajini: "Želi uvjeriti ljude da je prijetnja rata realna, od koje ih samo on može spasiti. Mnogi od nas strahuju da iza kontinuirane histerije može stajati namjera korištenja nekakve lažne operacije kako bi se, potpuno neutemeljeno, tvrdilo da Ukrajina prijeti i možda napada Mađarsku"

Orbán tvrdi da Kijev nameće "naftnu blokadu“ odgađanjem popravaka naftovoda Družba koji prolazi kroz Ukrajinu i glavni je izvor ruske nafte za Mađarsku. Ukrajina kaže da je naftovod oštećen ruskim napadima prošlog mjeseca. "Još jedan dan je prošao, a predsjednik Volodimir Zelenski još uvijek nije ponovno pokrenuo isporuke nafte kroz naftovod Prijateljstvo (Družba). Njegovo odbijanje i dalje ugrožava energetsku sigurnost Mađarske. Isporuke nafte moraju se odmah obnoviti! Znam da je naftovod operativan. Znam da isporuke nafte Mađarskoj nisu ponovno pokrenute zbog političke odluke predsjednika Zelenskog. Također znam da predsjednik Zelenski obilazi Bruxelles tvrdeći da se naftovod ne može ponovno pokrenuti. Očekujemo da predsjednik Ukrajine ispuni svoje obveze prema Europskoj uniji i njezinim državama članicama te da ponovno pokrene naftovod Prijateljstvo", poručio je Orbán u petak ujutro.

Osim toga, Orbán je prošlog tjedna naveo: "Vidim da Ukrajina priprema daljnje akcije kako bi poremetila funkcioniranje mađarskog energetskog sustava. Stoga sam naredio pojačanje zaštite ključne energetske infrastrukture. To znači da ćemo rasporediti vojnike i opremu potrebnu za odbijanje napada u blizini ključnih energetskih objekata.“

Mađarski premijer, koji je višekratno kritizirao podršku EU-a Ukrajini, također je rekao biračima da bi bili prisiljeni boriti se u Ukrajini ako izaberu proeuropsku oporbenu stranku Tisza koja vodi u anketama s malom prednošću. Nedavno je tvrdio i da je Europska unija veća prijetnja od Rusije za Mađarsku.