Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 220
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Merz podržao napade na 'strašni teroristički režim'. Izrael tvrdi da su pogodili iranski nuklearni kompleks
Ovo je 'labirint zla' za Trumpa i Netanyahua kojega pokušavaju srušiti
Hrvatska šalje četiri zrakoplova po svoje državljane u Dubaiju
Ovo su mogući scenariji za kraj rata s Iranom: 'Njihova strategija više nije pobjeda, nego uništavanje Trumpova predsjedništva'
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
UOČI IZBORA

Planira napad pod lažnom zastavom? Pojavila se ozbiljna optužba oko Orbána

FILE PHOTO: Hungarian Prime Minister Viktor Orban
Foto: LEONHARD FOEGER/REUTERS
1/5
Autor
Dora Taslak
03.03.2026.
u 21:22

Mađarski premijer Viktor Orbán, koji je višekratno kritizirao podršku EU-a Ukrajini, također je rekao biračima da bi bili prisiljeni boriti se u Ukrajini ako izaberu proeuropsku oporbenu stranku

Mađarski premijer Viktor Orbán optužen je za planiranje napada pod lažnom zastavom kako bi pobijedio na izborima. Naime, The Times navodi da je bivši ministar vanjskih poslova Geza Jeszenszky optužio Orbána da planira napade koji bi se mogli pripisati Ukrajini: "Želi uvjeriti ljude da je prijetnja rata realna, od koje ih samo on može spasiti. Mnogi od nas strahuju da iza kontinuirane histerije može stajati namjera korištenja nekakve lažne operacije kako bi se, potpuno neutemeljeno, tvrdilo da Ukrajina prijeti i možda napada Mađarsku"

Orbán tvrdi da Kijev nameće "naftnu blokadu“ odgađanjem popravaka naftovoda Družba koji prolazi kroz Ukrajinu i glavni je izvor ruske nafte za Mađarsku. Ukrajina kaže da je naftovod oštećen ruskim napadima prošlog mjeseca. "Još jedan dan je prošao, a predsjednik Volodimir Zelenski još uvijek nije ponovno pokrenuo isporuke nafte kroz naftovod Prijateljstvo (Družba). Njegovo odbijanje i dalje ugrožava energetsku sigurnost Mađarske. Isporuke nafte moraju se odmah obnoviti! Znam da je naftovod operativan. Znam da isporuke nafte Mađarskoj nisu ponovno pokrenute zbog političke odluke predsjednika Zelenskog. Također znam da predsjednik Zelenski obilazi Bruxelles tvrdeći da se naftovod ne može ponovno pokrenuti. Očekujemo da predsjednik Ukrajine ispuni svoje obveze prema Europskoj uniji i njezinim državama članicama te da ponovno pokrene naftovod Prijateljstvo", poručio je Orbán u petak ujutro.

Osim toga, Orbán je prošlog tjedna naveo: "Vidim da Ukrajina priprema daljnje akcije kako bi poremetila funkcioniranje mađarskog energetskog sustava. Stoga sam naredio pojačanje zaštite ključne energetske infrastrukture. To znači da ćemo rasporediti vojnike i opremu potrebnu za odbijanje napada u blizini ključnih energetskih objekata.“

Mađarski premijer, koji je višekratno kritizirao podršku EU-a Ukrajini, također je rekao biračima da bi bili prisiljeni boriti se u Ukrajini ako izaberu proeuropsku oporbenu stranku Tisza koja vodi u anketama s malom prednošću. Nedavno je tvrdio i da je Europska unija veća prijetnja od Rusije za Mađarsku.
Ključne riječi
Ukrajina Mađarska Viktor Orban

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Rijeka: Gradonačelnica Iva Rinčić
Premium sadržaj
INTERVJU: IVA RINČIĆ

Za mene je pitanje Rijeke osobno, voljela bih da moj sin nakon studija ostane ovdje

Stanovanje nije luksuz nego potreba i to pravo moramo konkretno štititi, posebno za obitelji, mlade i sve koji žele ostati i živjeti u Rijeci. Dugoročno, radimo na modelima koji će sustavno rješavati ovo pitanje uz osiguravanje povoljnog stanovanja prenamjenom praznih gradskih i državnih nekretnina, modele najma s mogućnošću otkupa te poticanjem nove pristupačne stanogradnje pod gradskim nadzorom

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!