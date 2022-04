Srbija je premazana svim mastima i može biti opasan promašaj za EU. Nakon Putina, Europa ju ne može pustiti unutra

Sada se u Europi svi čude, kako bi rekli Zagorci, kak’ pura dreku, jer je samo 35 posto građana Srbije za ulazak u EU. Rezultati su to zadnje ankete, kojom je zabilježena ta, kažu, povijesno niska razina sklonosti naših istočnih susjeda prema ulasku u bajkovite “euroatlantske” integracije. Statističari pokušavaju, kao i uvijek, objasniti taj, kako kažu, negativan rezultat pa tumače da je to posljedica svakodnevnih pritisaka EU i Zapada na Srbiju i tjeranja da uvede sankcije protiv Putinove Rusije. No čemu žaljenje?



Mi u Hrvatskoj uopće nismo iznenađeni rezultatom, on je očekivan i znamo da ga je, osim toga, pogrešno tumačiti kao posljedicu pritisaka na Srbiju zbog Putina. I bez tih pritisaka javnost u Srbiji tradicionalno je većinski nesklona ulasku u EU, a kamoli u NATO. A znamo da su ulazak u EU i NATO “vezana trgovina”. Čemu, dakle, pristajati na performans Aleksandra Vučića, u kojem on uredno glumi zainteresiranost Srbije za članstvo u EU, ali da to bude bezuvjetno, odnosno da Srbija ne mora ući i u NATO i da ne mora pokvariti svoje bratske odnose s Rusijom, Bjelorusijom i Kinom?