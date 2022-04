VIDEO Što se događa s Bidenom? Mrežama se širi snimka, svi se čude predsjednikovom neobičnom ponašanju

Društvenim se mrežama širi snimka američkog predsjednika Joe Bidena koji je održao govor u Greensborou u saveznoj državi Sjeverna Karolina.

Nakon što je završio govor uzrečicom: 'Bog vas blagoslovio', Biden se na pozornici okrenuo te ispružio ruku - no, tamo nikoga nije bilo.

Nekoliko je sekundi još ostao dezorijentirano stajati na pozornici, nakon čega je otišao.

After Biden finished his speech, he turned around and tried to shake hands with thin air and then wandered around looking confused pic.twitter.com/ZN00TLdUUo