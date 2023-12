VIDEO Što reći? Kamion snimljen u suprotnom smjeru, vozio po pretjecajnoj traci

Što reći na ovo? - zapitali su se na stranici Prometne zgode i nezgode na kojoj je objavljen novi video ''kontraša''. Naime, ovoga puta radilo se o kamionu snimljenog kako po pretjecajnoj, lijevoj traci, vozi u suprotnom smjeru na jednoj od prometnica.

Čini se kako kamion nije niti pretjerano usporio, pa su se brojni i zapitali je li uopće primijetio što se događa, a prava je sreća što nije došlo do većeg incidenta.

- Ne ulazim u to kako se našao u krivom smjeru, ali ako već jest i vidiš da sav promet ide tebi ususret, zar ne bi bilo logično prebaciti se u tvoj skroz lijevi trak, možda čak i zaustavni i voziti do prve prilike za okrenuti se. To bih shvatio. Ovaj luđak je za dugogodišnji zatvor - komentirali su neki, a brojni su bili bijesni zbog načina vožnje vozača.

