Drvni sektor ima novu šeficu, bila je pod istragom

Direktorica tvrtke Slavonija DI Martina Ravlić Marijanović nova je predsjednica Udruženja drvno-prerađivačke industrije pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Na toj će dužnosti biti sljedeće četiri godine, a njezin izbor dolazi manje od godinu dana nakon što se ime njezine tvrtke našlo u fokusu velike USKOK-ove istrage o sumnjama u pogodovanje pri dodjeli vrijednih trupaca iz Hrvatskih šuma.

Nova predsjednica preuzima vođenje Udruženja u jednom od najtežih razdoblja za hrvatsku drvno-prerađivačku industriju. Brojne tvrtke bore se za opstanak, dio ih je već zatvorio proizvodnju, dok sektor istodobno trpi posljedice pada izvoza, smanjenih narudžbi i dugogodišnjih strukturnih problema.

"Svi smo svjesni da se nalazimo u jednom od najizazovnijih razdoblja za hrvatsku drvno-prerađivačku industriju. Brojne tvrtke bore se za opstanak. Neke su nažalost već zatvorile svoja vrata, a mnoge obitelji s neizvjesnošću gledaju u budućnost. Upravo zato danas, više nego ikada, trebamo stabilnost, odgovornost i međusobno povjerenje", poručila je Ravlić Marijanović nakon izbora.

Kao jedan od svojih glavnih ciljeva izdvojila je zalaganje za desetogodišnje ugovore, odnosno pisma razumijevanja, koji bi poduzetnicima trebali osigurati sigurniju opskrbu sirovinom, omogućiti dugoročno planiranje investicija, razvoj novih proizvoda i očuvanje radnih mjesta.

Drvno-prerađivačka industrija zapošljava više od 30 tisuća radnika, a više od dvije trećine prihoda ostvaruje na inozemnim tržištima. No, uz tržišne poremećaje i pad potražnje na ključnim izvoznim tržištima, osobito u Njemačkoj, sektor opterećuju i nizak stupanj finalizacije proizvodnje, tehnološka podinvestiranost, manjak kvalificirane radne snage te sve slabija konkurentnost.

Nova predsjednica najavila je snažniji angažman u rješavanju upravo tih problema. Prioritetima je označila stabilnu opskrbu drvnom sirovinom, jačanje konkurentnosti domaćih proizvođača, bolju suradnju svih dionika te zajednički nastup na inozemnim tržištima.

Izbor Martine Ravlić Marijanović privukao je dodatnu pozornost i zbog događaja iz rujna prošle godine kada je USKOK pokrenuo opsežnu akciju zbog sumnji u pogodovanje pri raspodjeli najkvalitetnijih trupaca iz Hrvatskih šuma. Među tvrtkama obuhvaćenima istragom spominjala se i Slavonija DI, za koju se istražuje jesu li joj vrijedni drvni sortimenti dodjeljivani mimo propisanih kriterija. Istražitelji su tada obavili izvide i u tvrtki te privremeno izuzeli mobitel i računalo direktorice. Ravlić Marijanović tada je odbacila bilo kakve nezakonitosti poručivši da Slavonija DI posluje u skladu sa zakonom i ugovorima sklopljenima s Hrvatskim šumama.