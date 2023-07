VIDEO Širi se snimka trenutka eksplozije u ruskoj bazi na Krimu: Vlada zavjet šutnje

Pojavio se navodni snimak eksplozije u ruskom vojnom objektu na Krimu. Ruske vlasti su priopćile da je izbio požar zbog čega je evakuirano 2000 ljudi u tom području, ali nisu navele razlog požara niti spomenule napad. Krim je u više navrata bio meta napada tijekom posljednjih nekoliko dana, uključujući eksploziju na Krimskom mostu (Kerčkom mostu), javlja Sky News.

Near Kirovske, #Russia |n-occupied #Crimea , south #Ukraine , a missile strike hit a Russian ammunition depot this morning. Detonations at the depot necessitated evacuation of ~2,000 people in nearby 4 villages. pic.twitter.com/8mH2g5h1UK

Podsjetimo, zbog požara koji je izbio na pogonu za vojnu obuku u okrugu Kirovske na Krimu. Evakuirano je više od dvije tisuće ljudi te je zatvorena obližnja autocesta, objavio je u srijedu guverner poluotoka pod ruskom okupacijom.

Ukrajinski mediji i ruski Telegram kanali, povezani s ruskim sigurnosnim službama, prenose kako gori skladište naoružanja nakon zračnog napada Ukrajine tijekom noći.

July 19th, multiple secondary explosions at the Starokrymsky training ground in Crimea, which has been used, among other things, to train the 56th Guards Air Assault Regiment of the Russian army. pic.twitter.com/oj1CgZt1io