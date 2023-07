Tko je general Sirski, mozak ukrajinske ofenzive: Spava točno četiri i pol sata na dan...

Zapovjednika ukrajinskih kopnenih snaga - generala pukovnika Oleksandra Sirskog - zbog brojnih vojnih uspjeha opisuju kao najuspješnijeg generala 21. stoljeća. Vodio je obranu Kijeva na početku ruske invazije kada su svi vjerovali kako će Rusi u samo nekoliko dana pokoriti ukrajinsku prijestolnicu. Bio je i glavni strateg iza ukrajinske uspješne protuofenzive na Harkiv prošlog ljeta koja se smatra za najuspješniju pojedinačnu vojnu akciju u dosadašnjem tijeku rata. Vodio je i koordinirao još cijeli niz manjih vojnih akcija, pa nije ni čudo kako je Sirskom povjeren zadatak nadgledanja nove ukrajinske vojne protuofenzive i to na cijelom istočnom bojištu.

Video: Zasjede Čečena na ruskom teritoriju

Po drugi puta u nekoliko mjeseci novinar BBC-a Jonathan Beale sastao se s generalom Oleksandrom Sirskim na tajnoj lokaciji kako bi porazgovarali o trenutnom stanju na bojištu. Razgovor su vodili pokraj zapovjednog vozila kojim Sirski obilazi svoje vojnike, a unutar kojeg je smješten veliki ekran koji istovremeno prikazuje više videoprijenosa s nekih od stotina dronova raspršenih po bojištu. Na jednom od tih videoprijenosa Beale je prepoznao kulisu Bahmuta.

- Hoćete li vratiti Bahmut u svoje ruke? – pita ga Beale, a Sirski mu odgovara kako im je to plan. Ipak, nerado priznaje da više od mjesec dana otkako je počela ukrajinska dugoočekivana protuofenziva na više pravaca ide sporije nego što su se mnogi nadali.

- Svi bi željeli vidjeti brže rezultate, ali ne ide, teritorij je preplavljen minama i različitim ruskim obrambenim barijerama, Rusi imaju mnogo utvrđenih položaja – pojašnjava Sirski. Ipak, unatoč tome, prednost je Ukrajinaca, smatra taj general, što ukrajinsko vodstvo i vojnici vjeruju jedni drugima te znaju zbog čega se bore, za razliku od Rusa čija vojna hijerarhija pati zbog unutarnjih sukoba.

Oleksandra Sirskog njegovi suborci i kolege opisuju kao čovjeka koji od početka rata spava točno četiri i pol sata svakog dana. Rijetko manje, a nikada više. Uz to svakodnevno vježba u improviziranoj teretani koju vojnici imaju na terenu. To ga na neki način, kako sam govori novinaru BBC-a, opušta. Da može, umjesto teretane išao bi planinariti ili plivati na jezero, ali zbog rata to mu je nemoguća misija. Beale još jednom pita koliko su točno teritorija oko Bahmuta Ukrajinci uspjeli povratiti.

- Sjeverno i južno od grada osvojili smo oko 30 kilometara četvornih. Plan nam je potpuno okružiti grad i tako ga uzeti od Rusa – govori Sirski. Prije dva mjeseca izgledalo je kao da će Ukrajinci izgubiti grad i biti potpuno okruženi, a sada je situacija obrnuta.

Alek, jedan od vojnika iz 57. brigade Ukrajine, opisuje situaciju kao "napetu". Pokazuje na veliki krater stvoren ruskim topničkim projektilom tog jutra. Sletio je samo nekoliko metara od njegovog rova. Ubrzo nakon toga, i novinari BBC-ja su morali potražiti sklonište. Pukovnik Oleksandr Bakulin, zapovjednik 57. brigade, kaže da su sada Rusi u nevolji. Kaže da ne podcjenjuje svog neprijatelja, ali da regularne ruske trupe s kojima se sada suočava nisu poput plaćenika Jevgenija Prigožina iz Wagnera koji su na kraju osvojili grad ranije ove godine.

- Wagnerovci su ubijali ubijanja radi i zbog toga su bili neugodni protivnici. Otkako njih nema malo nam je lakše, a osim toga i gubici su nam manji otkako se krećemo i okružujemo neprijatelja. Više smo ljudi gubili dok smo statično morali braniti grad – kazuje Bakulin.

Podaci kažu kako je po prvi puta u dugo vremena broj ruskih i ukrajinskih vojnika na istočnom bojištu izjednačen – procjenjuje se da ih je oko 160.000 sa svake strane. Ipak, Rusi su i dalje u prednosti kada je u pitanju naoružanje, odnosno količina artiljerije. To bi se moglo promijeniti već kroz koji tjedan kada Ukrajinci napokon dobiju kazetne bombe koji im je SAD obećao isporučiti. S tim bombama koje se raspršuju u širokom radijusu nakon što eksplodiraju ukrajinska vojska moći će, nadaju se, nanijeti velike štete ruskim snagama. Inače, riječ je o oružju koje je zabranilo preko stotinu zemalja diljem svijeta.

- Znamo da je riječ o kontroverznom oružju. Dugo smo raspravljali da li ga koristiti iako smo mi ti koji su napadnuti. Ipak, nakon što smo vidjeli kako ih koriste Rusi, odlučili smo im uzvratiti jednakom mjerom – govori Sirski. U svakom slučaju, bitka kazetnim bombama uskoro bi se mogla razmahati, a uz nju će neupitno doći i do povećanja broja žrtava na ratištu. Novinar BBC-a kaže kako je na svom putu do generala Sirskog već vidio više američkih haubica koje su takve bombe sposobne ispaljivati. Ukrajinci se nadaju kako upravo u tom oružju leži ključ za potpuno vraćanje Bahmuta u njihove ruke, što će im osim velike moralne predstavljati i značajnu stratešku pobjedu.