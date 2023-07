VIDEO Ruska TV poziva turiste na Krim: 'Sve je divno. Ljeto, more i sunce!'

Krimski most, koji Rusiju povezuje s Krimom, u ponedjeljak je ponovno napadnut, no ruska državna televizija poziva svoje građane da posjete poluotok anektiran 2014. godine. Naime, reporterka je u javljanju s terena kazala kako je sve divno te kako građani mogu putovati i trajektom te se tako diviti pogledu. Video njezine izjave objavio je Francis Scarr s BBC-a te ustvrdio: "Ruska državna TV ne odvraća ljude od putovanja na okupirani poluotok nakon nedavnog napada na most".

Ruska reporterka kazala je kako ljudi i dalje dolaze na Krim te kako su svi tamo sretni. "Turistički sektor nije patio, ljudi i dalje dolaze. Za neke je to nova avantura. Naime, očekivali su vožnju preko mosta, a sada putuju morem, trajektom. Mogu se fotografirati i diviti se pogledu. Ima puno dupina. Tako da su uglavnom svi sretni i sve je u redu. Raspoloženje u gradu je mirno", navela je.

VEZANI ČLANCI:

"Hotelijeri su pripremili smještaj. Trenutno je spremno 200 soba. To su tri hotela i lječilišta. Ugodni uvjeti i lijepe sobe. Spremni su ponuditi obroke. I jučer su pružali medicinsku pomoć gdje je to bilo potrebno. Ako zatreba, još 1500 ležajeva spremno je za turiste na neodređeno vrijeme", dodala je te istaknula:

"Dakle, nema nikakvih problema. Sve je divno. Ljeto, more i sunce! Krim svakog gosta čeka raširenih ruku!".

"Summer, sea and sun! Crimea is waiting for every guest with open arms!"



Russian state TV isn’t exactly discouraging people from travelling to the occupied peninsula after the recent bridge attack… pic.twitter.com/WgYVWTtKMJ — Francis Scarr (@francis_scarr) July 18, 2023

Nakon napada u ponedjeljak, brojna buduća turistička putovanja su otkazana. Zbog toga, ruske turističke agencije zamolile su turiste koji putuju na Krim da ne donose odluke "na temelju emocija", prenosi CNN.

"Imamo otkazivanja za kraj srpnja i kolovoza. Objašnjavamo turistima da su otkazivanja za ove datume moguća samo uz penale. Pokušavamo uvjeriti turiste da ne donose odluke na temelju emocija. Očekujemo normalizaciju situacije u narednim danima", navela je Elena Bazhenova, voditeljica turističke tvrtke Laspi Crimean.

Ruski predsjednik Vladimir Putin zatražio je u ponedjeljak da se pojačaju sigurnosne mjere na Krimskom mostu. "Budući da je ovo drugi teroristički napad na Krimski most, očekujem konkretne prijedloge za poboljšanje sigurnosti te važne i strateške prometne infrastrukture", rekao je Putin na vladinoj sjednici koju je prenosila televizija. Putin je rekao da je jedna djevojčica ozlijeđena, a njezini roditelji su poginuli.

VEZANI ČLANCI:

"Obitelj je putovala na Krim iz Bjelgorodske oblasti", rekao je predsjednik. "Odgovor Rusije sigurno neće izostati. Ministar obrane priprema odgovarajuće prijedloge", rekao je Putin. Napad je prouzročio znatnu štetu na cestovnom dijelu mosta kojim se doprema vojna oprema ruskoj vojsci koja se bori u Ukrajini. "Ovo je novi teroristički čin kijevskog režima", poručio je Putin.

Betonski most dug 18 km, izgrađen uz velike troškove po naredbi Vladimira Putina koji ga je pustio u promet 2018., sastoji se od dvaju paralelnih dijelova, jedan je namijenjen cestovnom, a drugi željezničkom prometu. Potpredsjednik ruske vlade Marat Husnuljin rekao je da temelji Krimskog mosta nisu oštećeni u eksploziji, što je Putin nazvao "dobrom vijesti". Husnuljin je rekao da će se most do 1. studenog u cijelosti otvoriti za cestovni promet.

VIDEO Isplivao stari intervju Vladimira Putina: "Mogu praštati, ali ne izdaju"