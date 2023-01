VIDEO Širi se jeziva snimka koja navodno prikazuje pad aviona u Nepalu

U zrakoplovnoj nesreći u Nepalu koja se dogodila jutros poginulo je najmanje 40 osoba. Zrakoplov u kojem su se nalazile 72 osobe srušio se u zračnoj luci Pokhara u središnjem Nepalu. Avion kompanije Yeti Airlinesa letio je iz Kathmandua za Pokharu i srušio se pri slijetanju, zapalivši se.

Na društvenim mrežama počele su se širiti snimke koje navodno prikazuju trenutak pada aviona. Napominjemo, u ovom trenutku nema službene potvrde da je riječ uistinu o tom avionu.

Video of what seems to be moments before the crash of Yeti Airlines🇳🇵 ATR72 carrying 72 passengers near Pokhara Airport#aerowanderer #aviation #avgeek #nepal #yetiairlines pic.twitter.com/hk12Edlvpf