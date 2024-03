VIDEO Rusi pokušali ubiti Zelenskog? Projektil eksplodirao nedaleko od njega i grčkog premijera

Ruska vojska bombardirala je u srijedu Odesu u trenutku posjete tom lučkom gradu na Crnom moru predsjednika Volodimira Zelenskija i njegova gosta, grčkog premijera Kiriakosa Micotakisa.

Ukrajinska Pravda objavila je da je pet ljudi poginulo u tom napadu u srijedu, navodeći glasnogovornika pomorskih snaga. "Na samom kraju posjete čuli smo sirene za uzbunu i eksplozije nedaleko od nas. Nismo imali vremena otići u sklonište", rekao je Micotakis nakon završetka bombardiranja, rekavši da je to bilo "dojmljivo iskustvo".

