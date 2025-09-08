VIDEO Ručak u Zagrebu za 3,5 eura? Novi koncept u centru nudi obroke po niskim cijenama, pogledajte jelovnik

Na društvenim mrežama se ovih dana pojavio video koji prikazuje novi koncept restorana i kupnje gotove hrane u samom centru Zagreba, na adresi Bogovićeva 1b. Riječ je o Leggiero Foodu, svježem projektu poznatog lanca kafića, koji je odlučio spojiti ideju praktičnog self-service servisa s pristupačnim cijenama.

Doručak se ovdje može pojesti već od 2 eura, dok se za ručak ili laganu večeru izdvaja oko 3,50 eura. U ponudi su variva, curry s mesom, juhe, lazanje, quiche, zapečeni omleti, salate, poke zdjele, pizze i sushi rolice, a najskuplja jela rijetko prelaze 7 eura. Osim toplih obroka, nude i croissant sendviče, wrapove, jogurte, svježe cijeđene sokove te velik izbor slastica – od muffina i macaronsa do torti i browniesa.

Croissant sendviči (4 vrste) kreću od 2,10 €, wrapovi (3 vrste) od 3,20 €, jogurti i kaše od 3,90 €, juhe (3 vrste) su 1,90 €, gotova vruća jela između 3,50 i 4,90 €, lazanje od 4,90 €, zapečeni omlet (3 vrste) od 2,60 €, quiche (2 vrste) od 2,60 €, svježi sendviči (focaccia, 6 vrsta) 3,90 €, složene salate (5 vrsta) 4,90 €, poke zdjele od 6 €, pizza (2 vrste) 3,90 €, sushi rolice (8 vrsta) od 7,20 €, svježe cijeđeni sokovi 2,20 €, torte (11 vrsta) od 2,90 €, macarons (4 komada) 4,90 €, brownie (3 vrste) 2,30 €, muffin (5 vrsta) od 2,80 €.

Koncept je jednostavan – gosti uzimaju prazne posude s polica, plate na blagajni i u nekoliko minuta dobiju vruće jelo. Prostor unutar lokala ima pet stolova, dok se na terasi može smjestiti veći broj posjetitelja. Radno je vrijeme od 7 do 21 sat, pa je mjesto zamišljeno kao opcija za sva tri obroka u danu. Prvi dojmovi su već osvanuli na društvenim mrežama i Google recenzijama. Jedna grupa gostiju pohvalila je raznovrsnost i cijene: „Četvero nas je pojelo četiri wrapa, četiri quichea i dva croissant-sendviča za 27,4 eura. Sve je bilo svježe i ukusno.“ Drugi su naglasili mogućnost slaganja zdravog doručka već od ranog jutra.

Ipak, nisu svi komentari bili samo pozitivni. Neki su korisnici zamjerili na količini otpada, ističući problem plastičnog pribora i čaša. Također, spominje se i čekanje u redovima, iako su ti prigovori zasad u manjini. Većina recenzija ipak je oduševljena: „Hrana je svježa i lijepo prezentirana, izbor je ogroman, a osoblje uvijek nasmijano“, „Izvrsna ponuda zdrave hrane po stvarno korektnim cijenama“, „Konačno nešto drukčije u gradu.“