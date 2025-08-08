VIDEO Nevjerojatna akcija hrvatske policije: Penjali se na balkon, razbili staklo pa uhvatili kradljivca. U garaži ih dočekalo ukradeno bogatstvo

Varaždinska policija objavila je snimku akcije koju su proveli kako bi uhitili muškarca (30) koji je počinio više krađa. Muškarac je, među ostalim, ukrao i 110 tisuća eura vrijedan Audi RS7 kojim je kasnije išao u nove pohode. Policija mu je pretragom prostorija pronašla drogu kao i zračne puške i airsoft pištolj.

- Policijski službenici Policijske uprave varaždinske dovršili su kriminalističko istraživanje nad 30-godišnjakom zbog sumnje da je počinio kazneno djelo krađe iz članka 228. st. 3. Kaznenog zakona. Kako se sumnja, on je sredinom srpnja ove godine na području grada Varaždina otuđio osobno vozilo marke Audi RS7 vrijednosti od oko 110 000 eura. Otuđeno je vozilo najprije sakrio u garaži na svojoj adresi stanovanja, da bi ga kasnije koristio prvo bez registarskih oznaka, a potom i s nepripadajućim registarskim pločicama koje je otuđivao na području grada Varaždina.

Time što je vozilo koristio u prometu s nepripadajućim registarskim pločicama počinio je kazneno djelo Krivotvorenje isprave iz članka 278. st. 1. Kaznenog zakona. Također se sumnja kako je 30-godišnjak zajedno sa 27-godišnjakom, koristeći navedeno otuđeno vozilo, počinio kazneno djelo teške krađe iz članka 229. st. 1. Kaznenog zakona, tako što su obojica došla do trgovine u Jalkovečkoj ulici u Varaždinu, provalili u istu te otuđili robu u vrijednosti od oko 6 000 eura.

Temeljem naloga Županijskog suda u Varaždinu pretraženi su domovi obojice navedenih, kojom prilikom su oduzeti otuđeni predmeti iz počinjenja kaznenog djela teške krađe, zatim otuđeno vozilo, više komada registarskih pločica, više komada mobilnih uređaja, zračne puške i air soft pištolji. Također je pronađeno 5 grama sasušene biljne materije nalik na drogu tipa marihuana, nekoliko vrećica sa sadržajem bijele praškaste materije nalik na drogu kokain ukupne mase od 8 grama, 18 komada ručno rađenih cigareta od mješavine duhana i biljne materije nalik na konoplju te tegle sa 3 stabljike zelene boje u rastu, nalik na stabljike biljke indijske konoplje visina od oko 30 cm. Otuđeni predmeti će se u narednom razdoblju vratiti oštećenim vlasnicima - stoji u priopćenju.