Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 29
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
'KOJA NOSTALGIJA'

VIDEO Pulski srednjoškolci rekreirali poznatu seriju i postali hit na društvenim mrežama: 'Bolje od originala'

Pulski srednjoškolci
Screenshot/TikTok
VL
Autor
Večernji.hr
18.10.2025.
u 07:20

Video je na društvenoj mreži Tik tok postao viralan te dobio na tisuće 'lajkova'

Učenici Medicinske škole Pula postali su senzacija na društvenim mrežama nakon što su na TikToku objavili video u kojem su vjerno rekreirali uvodnu špicu legendarne serije Naša mala klinika. Snimka, objavljena na profilu škole, u kratkom je roku prikupila više od 60 tisuća “lajkova” i stotine komentara oduševljenih korisnika.

@medicinskaskolapula #medicinskaskolapula #fyp #nasamalaklinika #nmk #funnytiktok ♬ original sound - Medicinska škola Pula

“Bolje od originala!”, “Brutalni ste, svaka čast!”, “Ajme, koja nostalgija!”, pišu pratitelji, dok se neki šale na račun budućih medicinara: “Nema boljeg nego doći’ na hitnu poslije ponoći vikendom i generacija te krpa.” Jedna korisnica je priznala: “Ako ovo nije nešto najjače što sam vidjela, ja ne znam”, dok je druga dodala: "Moja grupa na praksi je to uradila i zamalo smo dobili ukor".
Ključne riječi
Naša mala klinika Medicinska škola

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Mlijekoholičar
Mlijekoholičar
09:02 18.10.2025.

Kako bi bilo da se prime knjiga i igala, umjesto da se glupiraju.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još