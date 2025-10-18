VIDEO Pulski srednjoškolci rekreirali poznatu seriju i postali hit na društvenim mrežama: 'Bolje od originala'

Učenici Medicinske škole Pula postali su senzacija na društvenim mrežama nakon što su na TikToku objavili video u kojem su vjerno rekreirali uvodnu špicu legendarne serije Naša mala klinika. Snimka, objavljena na profilu škole, u kratkom je roku prikupila više od 60 tisuća “lajkova” i stotine komentara oduševljenih korisnika.
@medicinskaskolapula #medicinskaskolapula #fyp #nasamalaklinika #nmk #funnytiktok ♬ original sound - Medicinska škola Pula
“Bolje od originala!”, “Brutalni ste, svaka čast!”, “Ajme, koja nostalgija!”, pišu pratitelji, dok se neki šale na račun budućih medicinara: “Nema boljeg nego doći’ na hitnu poslije ponoći vikendom i generacija te krpa.” Jedna korisnica je priznala: “Ako ovo nije nešto najjače što sam vidjela, ja ne znam”, dok je druga dodala: "Moja grupa na praksi je to uradila i zamalo smo dobili ukor".
