VIDEO To se zove upornost: Žena mahala zastavom EU iako je policija prema njoj usmjerila vodeni top

Policija u Gruziji u srijedu je suzavcem nasrnula na prosvjednike ispred parlamenta te bivše sovjetske republike, protivnike nacrtu zakona o "stranim agentima" za koji je Bruxelles poručio da je "nespojiv" s vrijednostima Europske unije. Policija za suzbijanje nereda privodila je na aveniji Rustaveli, glavnoj arteriji koja prolazi središtem Tbikisija. Ranije se policija sukobila s prosvjednicima koji su je gađali kamenjem i molotovljevim koktelima. Ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je da u "iznimno nasilničkom prosvjedu" ima ozlijeđenih na obje strane te da će policija odgovoriti na kršenje zakona. Prema posljednjim informacijama, uhićeno je 66 ljudi.

Prosvjedi u Tbilisiju izbili su u utorak navečer pošto je parlament dao svoju početnu potporu nacrtu zakona o "stranim agentima" za koji kritičari kažu da je korak prema autoritarizmu te bi također mogao ugroziti napore Gruzije u pridruživanju Europskoj uniji. Društvenim se mrežama od tada širi snimka jedne od prosvjednica koja maše zastavom Europske unije. Ona, kako se može vidjeti na snimci, nije odustala ni zbog vodenog topa koji je prema njoj bio usmjeren.

Woman holding an EU flag facing water cannon by herself. Happening now in #Tbilisi. Georgian people are out in the streets to defend the country’s European future amid ruling party’s adoption of Russian foreign agent law.



Georgia’s future will be European. #NoToRussianLaw pic.twitter.com/7sYqAUfmBw