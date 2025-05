VIDEO Ruski avion ušao u estonski zračni prostor: Pomogao tankeru tajne flote pobjeći iz Estonije?

Ruski borbeni avion Suhoj Su-35 u utorak navečer, 13. svibnja, povrijedio je estonski zračni prostor bez odobrenja. Ministar vanjskih poslova Estonije, Margus Tsahkna (Eesti 200), oštro je osudio incident, poručivši da "nije prihvatljiv ni na koji način". Kako je priopćila Estonska vojska, zrakoplov je ušao u zračni prostor iznad poluotoka Juminda u Finskom zaljevu te se unutar njega zadržao manje od jedne minute. Letjelica nije imala prethodno podnesen plan leta, transponderi su joj bili isključeni, a pilot nije održavao dvosmjernu komunikaciju s estonskom kontrolom leta.

Na incident su odgovorili portugalski borbeni avioni F-16, raspoređeni u zračnoj bazi Ämari u sklopu NATO-ove misije zračne policije u baltičkim zemljama, koji su proveli izviđački let. Estonsko Ministarstvo vanjskih poslova danas je pozvalo otpravnika poslova ruskog veleposlanstva u Tallinnu i uručilo mu diplomatsku notu.

„Iz estonske perspektive, ovo je vrlo ozbiljan i žalosni incident koji ni na koji način nije prihvatljiv“, izjavio je ministar vanjskih poslova Margus Tsahkna, prenosi EER News. Povreda zračnog prostora dogodila se u trenutku kada Estonija provodi najveću vojnu vježbu ove godine, nazvanu „Vježba Jež“ , u kojoj sudjeluje više od 16.000 vojnika iz Estonije i savezničkih zemalja.

Ovo je prvi zabilježeni upad u estonski zračni prostor u posljednjih nekoliko godina. Između 2014. i 2023. takvi su incidenti bili učestali, a ruski borbeni avioni često su letjeli bez plana leta, s isključenim transponderima i bez komunikacije s estonskim vlastima. I danas lete u blizini estonskog zračnog prostora, što redovito izaziva reakciju savezničkih zračnih snaga. Bivši zapovjednik Estonskih obrambenih snaga, general Martin Herem, upozorio je da se ruske provokacije ne bi uvijek trebale tumačiti kao sofisticirana hibridna taktika.

Naime, na društvenim mrežama se oglasio savjetnik ukrajinskog ministra unutarnjih poslova Anton Geraščenko, koji tvrdi kako je "estonska vojska pokušala uhititi tanker JAGUAR ruske tajne flote koji je bio na putu prema ruskoj luci pod zastavom Gabona". Nakon toga je ruski avion uletio u estonski zračni prostor kako bi pomogao tankeru da izađe, objašnjava Gerašečenko.

❗️It is reported that the Estonian military made an attempt to arrest a JAGUAR tanker of Russia's shadow fleet that was on its way to a Russian port under the flag of Gabon.



A Russian Su-35 flew into the Estonian airspace to help the tanker out. Estonia accused Russia of… pic.twitter.com/ysslihSDIC