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INCIDENT U SUSJEDSTVU

Autobusna stanica pala na dječaka u Srbiji, liječnici mu se bore za život

Ilustracija/Pixabay
Autor
Lorena Posavec
17.06.2026.
u 10:18

O svemu su obaviješteni policija i nadležno tužiteljstvo, a okolnosti nesreće tek se utvrđuju

U Mladenovcu u Srbiji se tijekom noći dogodila teška nesreća u kojoj je teško ozlijeđen 12-godišnji dječak nakon što se na njega srušila konstrukcija autobusne stanice. S teškim ozljedama je prevezen u dječju bolnicu u Beogradu, piše Telegraf. Prema prvim informacijama, dječak je u kritičnom stanju, a liječnici se bore za njegov život. 

"Dječak se u jednom trenutku objesio o konstrukciju stajališta. U sljedećem trenutku masivna je struktura potpuno popustila i srušila se izravno na dijete", ispričali su očevici koji su se zatekli na mjestu događaja. Hitna pomoć brzo je stigla na teren te je teško ozlijeđenog dječaka prevezla u dežurnu dječju kliniku u Beogradu. O svemu su obaviješteni policija i nadležno tužiteljstvo, a okolnosti nesreće tek se utvrđuju. Istraga je u tijeku.
Ključne riječi
dječak nesreća Stanica Srbija

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