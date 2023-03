VIDEO Prigožin se snimio s ljesovima: 'Šaljemo kući još jednu pošiljku ukrajinskih boraca'

Jevgenij Prigožin, osnivač i vođa plaćeničke grupe Wagner u subotu je objavio video na kojem su prikazani lijesovi za koje tvrdi da sadrže tijela poginulih ukrajinskih vojnika. Na snimci kaže kako će ih vratiti na teritorij pod ukrajinskom kontrolom. "Šaljemo još jedan paket ukrajinskih boraca kući. Hrabro su se borili i izginuli. Zato ćemo ih kamionom vratiti u njihovu zemlju", govori Prigožin dok se na snimci prikazuju ljudi u uniformama kako zatvaraju lijesove.

#Ukraine / #Russia 🇺🇦🇷🇺 A #Wagner release shows dozens of dead Ukrainian soldiers near #Bakhmut , #Wagner claims this was the new batch of soldiers who where sent in



" Yevgeny Prigozhin can be spotted in this video " pic.twitter.com/LgTm3vaAYs