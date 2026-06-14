Olujni udari vjetra, kiša i grmljavina: Stiže vremenski zaokret, DHMZ upalio alarme

DHMZ javlja kako će danas u Hrvatskoj prevladavati pretežno sunčano vrijeme, a na krajnjem jugu i vedro. U središnjim i istočnim krajevima u drugom dijelu dana postupno će doći do jačeg naoblačenja, a osobito prema večeri lokalno se očekuju kiša, pljuskovi i grmljavina, uz mogućnost izraženijeg nevremena. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, a na Jadranu jugo. Navečer na sjeveru unutrašnjosti vjetar će naglo okrenuti na umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak, koji će prolazno imati i olujne udare. Najviše dnevne temperature kretat će se uglavnom između 26 i 30 stupnjeva Celzijusa.

Dodajmo i kako je DHMZ za danas uputio narančasto upozorenje za dvije regije - osječku i zagrebačku. U poslijepodnevnim satima za osječku je regiju izgledno naglo okretanje jugozapadnog vjetra na jak sjeverni s olujnim udarima. Najjači udari vjetra mogli bi premašiti 80 km/h. Upozorava se građane da budu spremni na poremećaje, oštećenja konstrukcija i rizik od ozljeda zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Moguć je prekid prometa i prekid opskrbe električnom energijom. Očekuje se i lokalno grmljavinsko nevrijeme praćeno vrlo jakim vjetrom, obilnijom oborinom i tučom, osobito uz granicu s Mađarskom.

U zagrebačkoj se regiji već tijekom poslijepodneva očekuje lokalno grmljavinsko nevrijeme praćeno vrlo jakim vjetrom i tučom, obilnom oborinom u kratkom vremenu, najprije u Hrvatskom Zagorju, Međimurju i Podravini, zatim i drugdje. Najjači udari vjetra premašit će 55 km/h, a vjerojatnost za grmljavinu veća je od 80 posto.

Prema prognozi HRT-a za nedjelju, očekuje se vrlo toplo, ponegdje i vruće vrijeme uz prevladavajuće sunčane razdoblja. Ipak, u sjevernim krajevima poslijepodne i predvečer dolazi do naoblačenja, uz mogućnost lokalnih pljuskova, grmljavine te ponegdje i jačeg, olujnog nevremena. U takvim uvjetima UV indeks sredinom dana bit će visok, a lokalno i vrlo visok, pa se građanima preporučuje oprez pri izlaganju suncu, osobito osobama osjetljivije kože.

Sutra će vrijeme biti promjenjivo, a u unutrašnjosti pretežno oblačno, uz povremenu kišu i grmljavinu. U noćnim i ranim jutarnjim satima na sjeveru lokalno je moguća i obilnija oborina, ponajprije u središnjim krajevima, dok se tijekom poslijepodneva očekuju češća sunčana razdoblja. Dalmacija će pritom ostati pretežno sunčana.

Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar koji će ujutro okrenuti na jugoistočni, dok će na Jadranu puhati umjereno jugo, a na jugu i pojačano. Jutarnje temperature zraka kretat će se od 12 do 16 stupnjeva u unutrašnjosti te od 19 do 22 stupnja na obali, dok će najviše dnevne vrijednosti biti između 19 i 23 stupnja u većem dijelu unutrašnjosti, a u Dalmaciji i na Jadranu uglavnom od 26 do 30 stupnjeva.

Početkom novog tjedna vrijeme će se dodatno promijeniti. U ponedjeljak u unutrašnjosti se očekuje promjenjivo i svježije vrijeme uz povremenu kišu, dok će u utorak biti djelomice sunčano, a u gorju uz manju mogućnost lokalnih pljuskova. Srijeda bi trebala donijeti više sunca i postupno zatopljenje. Na Jadranu će prevladavati sunčano i toplo vrijeme, uz mogućnost kratkotrajnih pljuskova na sjevernom dijelu početkom tjedna, te slab do umjeren vjetar, povremeno jugo i jugozapadnjak, a na sjeveru povremeno i buru.