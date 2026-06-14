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NETKO JE MOGAO STRADATI

Šetao po polju pa našao opasnu vrećicu: Odmah je zvao policiju

Ilustracija za ilegalno posjedovanje vatrenog oružja i streljiva
Josip Regovic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
14.06.2026.
u 08:25

Policija podsjeća kako akcija ''Manje oružja, manje tragedija'' još uvijek traje te da nema potrebe opasna sredstva odbacivati i dovoditi sebe i druge u opasnost, posebno one najmlađe

Na poljskom putu u Ladimirevcima jučer je građanin pronašao vrećicu u kojoj se nalazio 31 metak kalibra 7,62 milimetara, javila je osječka policija. Podsjetili su i kako akcija ''Manje oružja, manje tragedija'' još uvijek traje te da nema potrebe opasna sredstva odbacivati i dovoditi sebe i druge u opasnost, posebno one najmlađe.

"Dovoljno je nazvati 192 i posebno obučeni policijski službenik će doći k Vama i na siguran način izuzeti minsko-eksplozivna sredstva ili oružje. Usto protiv građanina, koji na ovaj način preda oružje ili bilo koja druga opasna sredstva, bez obzira na količinu, neće slijediti sankcije", navode.

Manje oružja, manje tragedija“ je kampanja u Republici Hrvatskoj kojom se građane potiče na dragovoljnu predaju ilegalnog oružja, streljiva i eksplozivnih sredstava bez sankcija. Cilj akcije je smanjenje broja oružja u kućanstvima i povećanje sigurnosti u zajednici. Kampanju provodi Ministarstvo unutarnjih poslova, a redovito se provodi kroz javne pozive i policijske aktivnosti diljem zemlje.

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Ilustracija za ilegalno posjedovanje vatrenog oružja i streljiva
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Ključne riječi
Manje oružja manje tragedija policija metci

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