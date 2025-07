VIDEO Poljaci objavili snimku iz Hrvatske i izazvali burne reakcije: Pogledajte na što se žale

Na društvenoj mreži TikTok osvanula je kratka, ali upečatljiva snimka jednog poljskog turista koji je boravio u Podgori, mjestu u blizini Tučepa. U videu dugom samo pet sekundi, autor je prikazao strme i brojne stepenice koje vode od apartmana do plaže, a u opisu ironično poručio: "Tri minute do plaže, ali ste u Hrvatskoj", aludirajući na to da povratak prema smještaju traje znatno dulje – i napornije.

Snimka je izazvala val komentara drugih turista iz Poljske koji su podijelili slična iskustva s ljetovanja na hrvatskoj obali. "Ja sam imao apartman na brdu, trebalo mi je pola sata do plaže", napisao je jedan korisnik. "Kad sam bila na moru, do plaže je trebalo prijeći 300 stepenica", nadovezala se druga. Neki su istaknuli i praktične probleme: "Najgora stvar je nositi ležaljke i torbe", dok je drugima smetala sama konfiguracija mjesta: "Najgore je što su ulice uske i jedva možeš disati koliko je zagušljivo."