FOTO Što kad bi izbio nuklearni rat? Ovo je 12 najsigurnijih zemalja u koje biste mogli pobjeći
U svijetu koji je sve više ispunjen geopolitičkim napetostima, prijetnje nuklearnog rata i regionalnih sukoba postale su svakodnevna tema u međunarodnim odnosima. U kontekstu tih geopolitičkih tenzija, mnogi se pitaju gdje je najsigurnije otputovati u ovom vremenu nesigurnosti i prijetnje. Britanski mediji donijeli su nedavno listu od 12 zemalja čiji bi teritoriji mogli biti najmanje opasna mjesta u ovom katastrofičnom slučaju.
Na prvom mjestu liste, koja je sastavljena abecednim redom, nalazi se cijeli kontinent, a ne država – Antarktika. Njezino uključivanje na ovaj popis samo je po sebi razumljivo: kontinent je to bez autohtonog ljudskog stanovništva koji vjerojatno ne bi bio meta razaranja.
Iduća je Argentina, koja bi mogla biti zemlja u kojoj bi velik broj stanovnika mogao preživjeti glad nakon eventualnog katastrofalnog nuklearnog rata. U Argentini je velika količina otpornih usjeva poput pšenice.
Fidži je peti na popisu – potpuno izolirana otočna država u Tihom oceanu u kojoj živi oko milijun ljudi. Najbliža susjedna država, a pojam 'susjedna' valja shvatiti vrlo uvjetno, jest Vanuatu, udaljen više od tisuću kilometara. Zemlja je bogata mineralima i ribom te bi mogla biti dobar odabir za one koji se žele izolirati od ostatka svijeta.
Sljedeći je na popisu Island, koji se redovito smješta na vrhu zemalja prema Globalnom mirovnom indeksu, što znači da je među najmirnijim zemljama na svijetu. Island je izrazito bogat svježom vodom i drugim resursima.
Uz ove male zemlje, osma je na popisu ogromna Indonezija, sa svojih 270 milijuna stanovnika, koja se tu našla zbog svog neutralnog statusa. Zemlja posljednjih 80-ak godina slijedi nezavisnu vanjsku politiku i tvrdi da je predana stvaranju svjetskog mira.
Posljednja je zemlja na popisu Tuvalu, otočna država također smještena u Tihom oceanu. U njoj živi samo 11 tisuća ljudi, i čini se da bi joj manje razvijena infrastruktura i nedostatak prirodnih resursa činio manjom metom za ratovanje.