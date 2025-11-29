FOTO Što kad bi izbio nuklearni rat? Ovo je 12 najsigurnijih zemalja u koje biste mogli pobjeći

U svijetu koji je sve više ispunjen geopolitičkim napetostima, prijetnje nuklearnog rata i regionalnih sukoba postale su svakodnevna tema u međunarodnim odnosima. U kontekstu tih geopolitičkih tenzija, mnogi se pitaju gdje je najsigurnije otputovati u ovom vremenu nesigurnosti i prijetnje. Britanski mediji donijeli su nedavno listu od 12 zemalja čiji bi teritoriji mogli biti najmanje opasna mjesta u ovom katastrofičnom slučaju.
Foto: ANATOLII STEPANOV/REUTERS
Na prvom mjestu liste, koja je sastavljena abecednim redom, nalazi se cijeli kontinent, a ne država – Antarktika. Njezino uključivanje na ovaj popis samo je po sebi razumljivo: kontinent je to bez autohtonog ljudskog stanovništva koji vjerojatno ne bi bio meta razaranja.
Foto: National Geographic/Bertie Grego
Iduća je Argentina, koja bi mogla biti zemlja u kojoj bi velik broj stanovnika mogao preživjeti glad nakon eventualnog katastrofalnog nuklearnog rata. U Argentini je velika količina otpornih usjeva poput pšenice.
Foto: IRINA DAMBRAUSKAS/REUTERS
Treći je na popisu Butan koji je, nakon pridruživanja Ujedinjenim narodima, proklamirao svoju neutralnost, što bi zemlji, u kombinaciji s teško prohodnim planinskim lancima moglo dati dozu sigurnosti.
Foto: JOACHIM HERRMANN/REUTERS
Zatim slijedi Čile s najduljom svjetskom obalom koja, poput Argentine, također ima veliku količinu različitih usjeva i prirodnih resursa.
Foto: Juan Gonzalez/REUTERS
Fidži je peti na popisu – potpuno izolirana otočna država u Tihom oceanu u kojoj živi oko milijun ljudi. Najbliža susjedna država, a pojam 'susjedna' valja shvatiti vrlo uvjetno, jest Vanuatu, udaljen više od tisuću kilometara. Zemlja je bogata mineralima i ribom te bi mogla biti dobar odabir za one koji se žele izolirati od ostatka svijeta.
Foto: Google Maps
Na popisu se nalazi i Grenland koji također nije samostalna država, već pripada Danskoj. Vrlo je izoliran te politički neutralan, a ima i stanovništvo od samo 50-ak tisuća ljudi.
Foto: Hannibal Hanschke/REUTERS
Sljedeći je na popisu Island, koji se redovito smješta na vrhu zemalja prema Globalnom mirovnom indeksu, što znači da je među najmirnijim zemljama na svijetu. Island je izrazito bogat svježom vodom i drugim resursima.
Foto: STOYAN NENOV/REUTERS
Uz ove male zemlje, osma je na popisu ogromna Indonezija, sa svojih 270 milijuna stanovnika, koja se tu našla zbog svog neutralnog statusa. Zemlja posljednjih 80-ak godina slijedi nezavisnu vanjsku politiku i tvrdi da je predana stvaranju svjetskog mira.
Foto: AJENG DINAR ULFIANA/REUTERS
Deveti je Novi Zeland koji se također nalazi pri vrhu Globalnog mirovnog indeksa, a planinski teren na teritoriju pruža dobro utočište ljudima u slučaju eventualnog napada.
Foto: LUCY CRAYMER/REUTERS
Južna Afrika svoje je mjesto na popisu našla jer je dom velikoj količini raznovrsne hrane, a ima i velike količine plodnog tla i svježe vode. Tvorci liste ističu i njezinu modernu infrastrukturu. 
Foto: ESA ALEXANDER/REUTERS
Švicarska je također na popisu zbog svoje poznate politike neutralnosti koja traje više stotina godina. Također ju štite planine na njezinu teritoriju, kao i mnogobrojna izgrađena nuklearna skloništa.
Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS
Posljednja je zemlja na popisu Tuvalu, otočna država također smještena u Tihom oceanu. U njoj živi samo 11 tisuća ljudi, i čini se da bi joj manje razvijena infrastruktura i nedostatak prirodnih resursa činio manjom metom za ratovanje.
Foto: KIRSTY NEEDHAM/REUTERS
