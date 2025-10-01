Naši Portali
SNIMLJENO KAMERAMA

VIDEO Pogledajte trenutak snažnog potresa koji je pogodio Filipine

Foto: Screenshot X
1/6
Autori: vecernji.hr, Hina
01.10.2025.
u 07:18

Potres je najsnažnije pogodio općinu San Remigio. Proglašeno je stanje katastrofe u tom području kako bi se ubrzala dostava pomoći

Snažan potres magnitude 6,9 ​​stupnjeva po Richteru pogodio je središnje Filipine, poginuli su deseci ljudi, a dužnosnici strahuju da bi broj mrtvih mogao rasti dok se spasioci u srijedu probijaju među srušenim zgradama. Potres je pogodio obalu grada Bogo u pokrajini Cebu u središnjoj regiji Visayas nešto prije prije 22 sata po lokalnom vremenu u utorak, uzrokujući nestanke struje i urušavanje zgrada, uključujući crkvu staru više od 100 godina.

Pokrajina Cebu, jedno od najpopularnijih turističkih odredišta na Filipinima, dom je za 3,4 milijuna ljudi. Međunarodna zračna luka Mactan-Cebu, drugi najprometniji ulaz u zemlju, nastavila je prometovati.

Kamere su uhvatile trenutak potresa: 

Potres je najsnažnije pogodio općinu San Remigio. Proglašeno je stanje katastrofe u tom području kako bi se ubrzala dostava pomoći.

Alfie Reynes, zamjenik načelnika San Remigija, pozvao je na dostavu hrane i vode evakuiranima, kao i teške opreme za pomoć spasiocima. „Pada jaka kiša i nema struje pa nam je stvarno potrebna pomoć, posebno u sjevernom dijelu jer postoji nestašica vode nakon što su opskrbne cijevi oštećene potresom“, rekao je Reynes za DZMM radio.

U susjednom gradu Bogu, blizu epicentra potresa, evakuirani su pacijenti u bolnici, a snažni naknadni potresi prisilili su mnoge stanovnike da ostanu u evakuacijskim centrima i na ulicama. Agencije za praćenje potresa procijenile su dubinu potresa na otprilike 10 kilometara i zabilježile više naknadnih potresa, od kojih je najjači imao magnitudu 6. Nije bilo opasnosti od cunamija nakon potresa.
