FOTO Strašne posljedice potresa na Filipinima: Deseci poginulih, spasioci se probijaju kroz srušene zgrade

Najmanje 69 osoba poginulo je u snažnom potresu magnitude 6,9 ​​stupnjeva po Richteru u središnjim Filipinima, prema posljednjim podacima koje navodi Reuters, a ozlijeđeno je oko 150 ljudi. Potres je pogodio obalu grada Bogo u pokrajini Cebu u središnjoj regiji Visayas nešto prije prije 22 sata po lokalnom vremenu u utorak, uzrokujući nestanke struje i urušavanje zgrada, uključujući crkvu staru više od 100 godina.

Pokrajina Cebu, jedno od najpopularnijih turističkih odredišta na Filipinima, dom je za 3,4 milijuna ljudi. Međunarodna zračna luka Mactan-Cebu, drugi najprometniji ulaz u zemlju, nastavila je prometovati. Potres je najsnažnije pogodio općinu San Remigio. Proglašeno je stanje katastrofe u tom području kako bi se ubrzala dostava pomoći.

Alfie Reynes, zamjenik načelnika San Remigija, pozvao je na dostavu hrane i vode evakuiranima, kao i teške opreme za pomoć spasiocima. "Pada jaka kiša i nema struje pa nam je stvarno potrebna pomoć, posebno u sjevernom dijelu jer postoji nestašica vode nakon što su opskrbne cijevi oštećene potresom“, rekao je Reynes za DZMM radio.

U susjednom gradu Bogu, blizu epicentra potresa, evakuirani su pacijenti u bolnici, a snažni naknadni potresi prisilili su mnoge stanovnike da ostanu u evakuacijskim centrima i na ulicama. Agencije za praćenje potresa procijenile su dubinu potresa na otprilike 10 kilometara i zabilježile više naknadnih potresa, od kojih je najjači imao magnitudu 6. Nije bilo opasnosti od cunamija nakon potresa.