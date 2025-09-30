VIDEO Filipinka Neria (25): Hrvati su malo rezervirani, pogotovo ako vas ne poznaju ili ste stranac. To je iz poštovanja. Ali kad vas upoznaju...

Prije gotovo devet mjeseci Nerie Therese Mag-aso, 25-godišnja Filipinka, započela je svoju hrvatsku pustolovinu. Svoju je priču odlučila podijeliti sa svijetom putem Tik Tok profila, na kojem dokumentira iskustva u Hrvatskoj - od posjeta životopisnim lokacijama poput Huma ili Korčule preko obrada poznatih hrvatskih pjesma do edukativnih videa o hrvatskim riječima i frazama. Svojom iskrenošću, šarmom i entuzijazmom, Nerie je uspjela steći više od tri tisuće pratitelja, i Filipinaca i Hrvata, koji ju prate u njenom putovanju, učeći s njom o Hrvatskoj i njenoj kulturi.

U Hrvatsku je došla zbog partnera, a istaknula je kako joj se čini da je Hrvatska idealno mjesto za izgradnju zajedničkog života. “S vremenom sam se stvarno povezala s ovdašnjom atmosferom – mirno je i osjećam da ovdje imamo više mogućnosti za zajedničku budućnost”, kaže.

Kada je donijela odluku o preseljenju, njezina obitelj i prijatelji nisu isprva pozitivno reagirali, no s vremenom su promijenili mišljenje. “U početku su bili protiv ideje jer nisam poznavala nikoga ovdje, i to je bio veliki korak. Brinuli su se kako ću se snaći tako daleko od kuće, pogotovo jer mi je ovo bilo prvo putovanje u inozemstvo. Također, nisu znali puno o Hrvatskoj. Ali s vremenom, kad su vidjeli kako se prilagođavam i dijelim svoja iskustva, postali su puni podrške, pa čak i znatiželjni naučiti nešto o Hrvatskoj kroz moje priče.”

Istaknula je da je proces prilagodbe na novu sredinu imao i svoje dobre i loše trenutke. Najveći izazov za nju bilo je učenje jezika, jer je na početku bilo jako teško razumjeti i pričati. S druge strane, svakodnevne aktivnosti poput rutine, kupovine i snalaženja bile su lakše za naučiti. “Ljudi koje sam ovdje susrela bili su jako prijateljski nastrojeni, što je puno olakšalo proces prilagodbe. Naravno, bilo je teško prilagoditi se kulturološkim razlikama i nositi se s nostalgijom, ali sve u svemu, bilo je to vrlo korisno i vrijedno iskustvo”, ispričala je Nerie.

Upravo su kulturološke razlike jedna od tema kojima se pozabavila na svom Tik Tok profilu, a izdvojila je nekoliko najupečatljivijih. ”Jedan od najvećih kulturoloških šokova za mene bio je koliko je kruh važan u prehrani. Na Filipinima je riža osnovna namirnica – jedemo je za doručak, ručak i večeru, i sve bez nje djeluje nepotpuno. Tako da sam se iznenadila kada sam vidjela da Hrvati jedu kruh uz gotovo sve, čak i uz konkretna jela. U početku sam stalno pitala: „Gdje je riža?“, ali s vremenom sam naučila cijeniti koliko kruh može dodati raznolikosti obroku. Još jedno veliko iznenađenje bile su različite norme ljepote. Na Filipinima su trgovine prepune proizvoda za izbjeljivanje kože, a ljudi izbjegavaju sunce – sjena je zlata vrijedna. No u Hrvatskoj su posvuda proizvodi za tamnjenje, i svi se vesele sunčanju na plaži. Bio je to pravi šok, jer ono što ljudi kod nas izbjegavaju, ovdje se slavi i u tome se uživa.

Filipinka Nerie Therese Mag-aso: U Hrvatskoj je hrana jako fina

Tu je i klima – zime su jako hladne, a dani kratki, dok ljeti dan traje jako dugo, nekad do 20 sati, što je potpuno drugačije od Filipina i na početku mi je bilo neobično. Te razlike možda djeluju male, ali jako su mi upale u oči kada sam tek stigla. S vremenom sam naučila smijati se tim razlikama i uživati u njima – upravo one čine život u Hrvatskoj zanimljivim”, objasnila je.

Unatoč razlikama, većina njena iskustva su pozitivna, a pritom je istaknula i gostoljubivost domaćeg stanovništva. “Po mom iskustvu, Hrvati mogu na prvi pogled djelovati pomalo rezervirano, pogotovo ako vas ne poznaju ili ste stranac. No to je uglavnom iz pristojnosti i poštovanja, a ne iz neljubaznosti. Kad vas upoznaju, postaju jako topli, otvoreni i gostoljubivi – osobito prema obitelji i bliskim prijateljima. Ponosni su na svoju kulturu i tradiciju, i vole to dijeliti s onima koji pokazuju iskreno zanimanje.

Mislim da je najvažnije biti strpljiv i otvoren. Ako poštujete njihovu kulturu i budete iskreni, Hrvati će vas prihvatiti kao prijatelja – topli su, spremni pomoći i jako srdačni.”

Naglasila je da upravo u tome leži jedna od većih razlika između Filipinaca i Hrvata- dok su Filipinci ekspresivni i veseli čak i prema nepoznatima, kaže da su Hrvati na početku ozbiljniji. Druga je razlika, kaže, tempo života. “Na Filipinima je život, osobito u gradovima, brži i kaotičniji, dok je u Hrvatskoj sve opuštenije i sporije.”

No, ova dva naroda imaju i sličnosti, navela je Nerie. “Jedna od najvećih sličnosti je važnost obitelji – ljudi u obje kulture jako cijene bliske odnose. Također, obje zemlje su pretežno katoličke, pa postoji sličan osjećaj tradicije, osobito tijekom blagdana i obiteljskih okupljanja. I jedni i drugi vole goste nahraniti – ako dođete u hrvatski dom, stalno će vam nuditi hranu, baš kao i na Filipinima gdje „Sit sam“ ne znači da će hrana prestati dolaziti.”

Razlika u tempu života, jedna je od prednosti života u Hrvatskoj, kaže Nerie. “Život ovdje je opušteniji i sporiji, i naučila sam u tome uživati. Ljudi stvarno znaju cijeniti male stvari, poput dugih pauza za kavu s prijateljima.” Dodala je da joj se sviđa i što je Hrvatska vrlo sigurna zemlja, što je od velike važnosti osobi koja je toliko udaljena od svog doma. No, kao najveću prednost Lijepe naše navela je nešto sasvim drugo: “Jedna od najboljih stvari u Hrvatskoj je njezina prirodna ljepota – more, otoci, rijeke i jezera su stvarno predivni.”

Posjetila je više različitih mjesta- Zagreb, Varaždin, Split, Korčulu, Plitvička jezera, Istru, Brač, Gorski kotar i Viroviticu, no jedna ju je regija posebno oduševila. “Iskreno, Dalmacija mi je najdraža, posebno Korčula. Voljela sam šetati starim gradom, opuštati se uz prekrasno more i uživati u mirnom ambijentu. Bilo je kao savršen bijeg od svakodnevice.

Plitvička jezera su mi također ostala u posebnom sjećanju. Iako sam tamo bila samo jedan dan, slapovi i kristalno čista jezera su me potpuno oduševili. To je jedno od onih mjesta gdje jednostavno želiš stati i upijati sve. Svako mjesto ima nešto posebno, ali Korčula i Plitvice mi prvi padaju na pamet kad pomislim na Hrvatsku.”

Kada je riječ o nedostacima života u Hrvatskoj, istaknula je da birokracija može biti prilično zamorna i zahtijevati puno strpljenja. “Kao strancu, sve traje duže i ima puno papirologije. Također, teško je pronaći posao ako ne govoriš jezik dobro. I iskreno, ovdje je skuplje nego na Filipinima – pogotovo stanarine, hrana i izlazak – pa mi je i na to trebalo neko vrijeme da se naviknem. No sve u svemu, Hrvatska je prekrasno mjesto za život ako si otvoren i strpljiv”, ističe naša sugovornica.

TikTok videe o ljepotama Hrvatske krenula je povremeno snimati krajem prošle godine, a kaže da sa snimanjem započela iz zabave. “Htjela sam pokazati svojim prijateljima i obitelji na Filipinima kako izgleda život u Hrvatskoj. Pomoglo mi je i da vježbam jezik i bolje se upoznam s kulturom. Također sam htjela da profil bude informativan – dijelila sam svoja iskustva života u inozemstvu i prilagodbe na novu zemlju. Iznenađujuće, zainteresirali su se i Filipinci i Hrvati – Filipince je zanimao život vani, a Hrvate kako učim njihov jezik i kulturu. Bilo je stvarno lijepo povezati se s objema stranama i dijeliti iskrene priče.”

Reakcije na njene objave bile su raznolike, većinom pozitivne, no nije izostalo ni nekoliko kritika. “Hrvati su uglavnom pozitivno reagirali. Mnogi cijene što se trudim naučiti jezik i razumjeti njihovu kulturu. Neki mi čak šalju savjete – kako pravilno piti rakiju, koja jela da probam ili koja mjesta da posjetim. Drugi me ljubazno ispravljaju kad nešto krivo kažem na hrvatskom, i to jako cijenim.

Filipinci su bili puni podrške. Mnogi su ponosni što sam brzo naučila jezik i prilagodila se, a neki su mi rekli da su ih moji videi pripremili ili inspirirali za selidbu u inozemstvo.

Naravno, bilo je i kritika, posebno kada se radi o kulturi i nacionalnom identitetu. Na primjer, kad sam pjevala „Sude mi“, neki su rekli da ne bih trebala pjevati tu pjesmu jer nisam Hrvatica – i mogu razumjeti taj stav”. objasnila je Nerie.

Upravo je pjesmu “Sude mi” i Miroslava Škoru istuaknula kao jedne od favorita među hrvatskom glazbom, za koju kaže da joj se sviđa “način na koji hrvatska glazba spaja moderan pop s dubokim kulturnim značenjem”.

“Moj omiljeni hrvatski izvođač vjerojatno je Severina – stvarno volim njezinu energiju i stil, posebno pjesme poput „Uzbuna“, „Uno Momento“ i „Brad Pitt“. Njezina glazba je zabavna, zarazna i prepoznatljiva.

Također jako cijenim klasične izvođače poput Olivera Dragojevića – njegova pjesma „Nadalina“ ima bezvremenski, emotivan ugođaj. Volim i Mišu Kovača, pogotovo „Dalmatinac“, koja odiše regionalnim ponosom.”

Za Hrvate koji planiraju posjetiti Filipine izdvojila je nekoliko važnih destinacija koje moraju posjetiti te naglasila da se pripreme na gužve u gradovima i nepredvidivo vrijeme. “Preporučila bih da krenete s Palawanom i Ceboom. U Palawanu je obavezno island hopping po El Nidu i Coronu – prekrasne lagune i dramatične vapnenačke stijene. Također vrijedi posjetiti podzemnu rijeku u Puerto Princesi. U Cebuu preporučujem canyoneering kod Kawasan slapova ako volite avanturu, i posjet povijesnim mjestima kao što je Magellanov križ u Cebu Cityju.

Za nešto drugačije, Siquijor nudi mirne plaže, prekrasne slapove i zanimljivu lokalnu kulturu s puno folklora. Batanes je savršen za ljubitelje prirode – valovita brda, tradicionalne kamene kuće i nevjerojatni pogledi.

Također preporučujem da probate lokalnu hranu, budete otvoreni za spontane avanture i druženje s ljudima – većina Filipinaca govori engleski i vrlo su topli i gostoljubivi.”

Naglasila je da su upravo hrana i toplina njenih sunarodnjaka stvari koje joj, osim njenih najbližih, najviše nedostaju. Ipak, s gurmanske strane, pronašla je i domaće favorite.

“Omiljeno hrvatsko jelo mi je sigurno gulaš – stvarno volim koliko je zasitan i pun okusa. Nedavno sam probala i blitvu i čak naučila kako je sama pripremiti. Jednostavna je, ali jako ukusna, i sviđa mi se što je zdrava – još je nisam podijelila na TikToku, ali možda hoću!

Što se tiče filipinske hrane, preporučila bih adobo – obično se radi s piletinom ili svinjetinom kuhanom u soja umaku, octu, češnjaku i začinima. Jelo je bogato, slano i jako popularno kod nas. Također bih preporučila lumpia – našu verziju proljetnih rolica – hrskave, ukusne i odlične kao snack ili predjelo.”