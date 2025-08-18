VIDEO Pogledajte kako su Rusi krenuli u napad: Uz svoju zastavu, imaju i američku

Ruski telegram kanali donose snimku ruskog oklopnog vozila kako izvodi napad na ukrajinske pozicije noseći pri tome, uz rusku, i američku zastavu. Nije poznata točna lokacija, no više je nego očito kako Rusi ovime aludiraju na nedavni sastanak američkog i ruskog predsjednika i pritisak na Ukrajinu kojeg je Trump od tada stavio, vezano za završetak sukoba.

Ruske trupe voze zarobljeno američko oklopno vozilo M113, s američkom i ruskom zastavom. Video je navodno snimljen tijekom napada na mjesto Malaya Tokmachka u regiji Zaporozhye.

Rusko oklopno vozilo nosi i američku zastavu Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.