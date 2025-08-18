Naši Portali
NA OKLOPNOM VOZILU

VIDEO Pogledajte kako su Rusi krenuli u napad: Uz svoju zastavu, imaju i američku

Foto: Telegram/Screenshot
1/2
Autor
Danijel Prerad
18.08.2025.
u 11:45

Video je navodno snimljen tijekom napada na mjesto Malaya Tokmachka u regiji Zaporozhye

Ruski telegram kanali donose snimku ruskog oklopnog vozila kako izvodi napad na ukrajinske pozicije noseći pri tome, uz rusku, i američku zastavu. Nije poznata točna lokacija, no više je nego očito kako Rusi ovime aludiraju na nedavni sastanak američkog i ruskog predsjednika i pritisak na Ukrajinu kojeg je Trump od tada stavio, vezano za završetak sukoba.

Ruske trupe voze zarobljeno američko oklopno vozilo M113, s američkom i ruskom zastavom. Video je navodno snimljen tijekom napada na mjesto Malaya Tokmachka u regiji Zaporozhye.

Rusko oklopno vozilo nosi i američku zastavu
FOTO 100 najdojmljivijih fotografija susreta Trump - Putin: Pogledajte kako je Aljaska dočekala svjetske lidere
1/102
Ključne riječi
rat u Ukrajini američka zastava Rusija

Komentara 8

Pogledaj Sve
Avatar morski čovik
morski čovik
13:01 18.08.2025.

Rusko vozilo nosi Američku zastavu, i onda ih ukrainci pogode američkom raketom. Tako da je krug zatvoren.

PR
prajdali100
12:59 18.08.2025.

Ionako je sve otišlo k vragu...

KA
karlo29
13:18 18.08.2025.

Ovi Ameri najprije natjerali Ukrajinci da predaju nuklearno oružje , zatim pomogli da se otrgnu od Rusa , zatim u ratu s Rusima bili logističari i sada tjeraju Ukrajince da potpisu kapitulaciju. Od famoznog Zapada nije ni Z ostalo . Neka živi vječno Ukrajina!!

