18.08.2025. u 09:43

Holbrookeova knjiga ‘Završiti rat’ podsjeća čitatelja da je za uspješne mirovne pregovore potrebno puno sastojaka, i fokusiranost na širu sliku, ali i na detalje

Završiti rat nije jednostavno. Znamo to iz prve ruke jer smo se na jedan školski primjer važnog sastojka za završetak rata podsjetili u danima proslave 30. obljetnice “Oluje” i drugih oslobodilačkih akcija koje su zaustavile velikosrpsku agresiju i omogućile mirovne pregovore o završetku rata. Ali vrijedi ponovno uzeti u ruke i pročitati knjigu “Završiti rat”. Knjiga pokojnog američkog diplomata Richarda Holbrookea nije samo zanimljiva zbog sjećanja nego i zbog ponovne relevantnosti. Relevantna je dok američki predsjednik Donald Trump na netipičan način pokušava završiti rat u Ukrajini, i to tako što mijenja stranu Amerike i svrstava se uz agresora, Rusiju, a protiv interesa žrtve, Ukrajine, i Europe kao kontinenta čija stabilnost i mir ovise o tome na koji način se završava taj ruski rat protiv Ukrajine. Holbrookeova knjiga “To End A War” podsjeća čitatelja da je za uspješne mirovne pregovore potrebno puno sastojaka, i fokusiranost na širu sliku, ali i fokusiranost na detalje.

rat u Ukrajini Vladimir Putin Donald Trump

