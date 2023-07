VIDEO Pogledajte kako nakon eksplozija izgleda Krimski most - ključni Putinov projekt

Noćni napad na Krimski most bila je specijalna operacija mornaričkih snaga Oružanih snaga Ukrajine i Službe sigurnosti Ukrajine (SBU). To je izvijestila ukrajinska novinska agencija RBC pozivajući se na svoje izvore u SBU. Prema Službi sigurnosti, SBU i Mornaričke snage Ukrajine sudjelovali su u noćnom napadu na Krimski most. "Most je napadnut uz pomoć površinskih morskih dronova. Bilo je teško doći do mosta, ali na kraju je to učinjeno", rekao je izvor.

Video: Oštećen Krimski most

Dodajmo da je ranije šef SBU-a, Vasily Malyuk, rekao da je most bio legitimna meta za Ukrajinu i obećao je ispričati detalje jedinstvenih specijalnih operacija nakon konačne pobjede.

Čelnik krimskog parlamenta postavljen od strane Rusije za napad je okrivio "teroristički režim u Kijevu".

Both spans of the Kerch road bridge appear to be badly damaged. It will take months to repair them. pic.twitter.com/GR4Izf2gmR — Benjamin Pittet (@COUPSURE) July 17, 2023

Prema državnim ruskim medijima, Vladimir Konstantinov je rekao da je Ukrajina počinila "novi zločin" gađajući ono što je nazvao "civilnim" objektom. BBC ne može potvrditi Konstantinove tvrdnje.

Krimski most, ključna linija opskrbe za ruske snage u Ukrajini, oštećen je u "izvanrednoj" situaciji u kojoj su poginule dvije osobe i ozlijeđeno je dijete, rekli su ruski dužnosnici u ponedjeljak, a ukrajinski mediji su izvijestili o eksplozijama na mostu. Promet je obustavljen na mostu koji je Rusija izgradila kako bi svoj teritorij povezala s poluotokom Krimom, koji je Moskva zauzela 2014., rekli su ruski dužnosnici. Reutersova videosnimka prikazuje most na kojem nema prometa.

Cesta duga 19 kilometara i željeznički most su ključni infrastrukturni projekt ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji se Mercedesom provozao preko mosta 2022. pošto što je popravljen nakon eksplozije.