Pljušte optužbe za eksplozije na Krimskom mostu, ima mrtvih: Napad je izvršen površinskim morskim dronovima?

Krimski most, ključna linija opskrbe za ruske snage u Ukrajini, oštećen je u "izvanrednoj" situaciji u kojoj su poginule dvije osobe i ozlijeđeno je dijete, rekli su ruski dužnosnici u ponedjeljak, a ukrajinski mediji su izvijestili o eksplozijama na mostu. Promet je obustavljen na mostu koji je Rusija izgradila kako bi svoj teritorij povezala s poluotokom Krimom, koji je Moskva zauzela 2014., rekli su ruski dužnosnici. Reutersova videosnimka prikazuje most na kojem nema prometa. Cesta duga 19 kilometara i željeznički most su ključni infrastrukturni projekt ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji se mercedesom provozao preko mosta 2022. pošto što je popravljen nakon eksplozije.

Video: Odjeknule eksplozije na Krimskom mostu

Tijek događaja:

9:35 - Moskva je upravo ponudila više detalja o tome što vjeruje da je uzrokovalo eksplozije na mostu koji povezuje Krim s Rusijom. Ukrajina je preko noći napala most bespilotnim letjelicama na površini vode, ustvrdio je ruski Antiteroristički odbor. Za napad je okrivila ukrajinske "specijalne službe", rekavši da je pokrenula kaznenu istragu.

Ukrajina je zanijekala da stoji iza eksplozija i sugerirala da bi to mogla biti ruska provokacija.

8:58 - Sergey Aksyonov, šef ruske uprave na Krimu, izvijestio je o razvoju događaja na Kerčkom mostu, rekavši da se nastavak trajektnih i željezničkih usluga očekuje u 9 sati po lokalnom vremenu. Rekao je da dužnosnici nastavljaju istraživati uzroke incidenata i pozvao ljude da se oslanjaju samo na "izvore informacija od povjerenja".

GALERIJA Eksplozije na Krimskom mostu

8:50 - Čelnik krimskog parlamenta postavljen od strane Rusije za napad je okrivio "teroristički režim u Kijevu". Prema državnim ruskim medijima, Vladimir Konstantinov je rekao da je Ukrajina počinila "novi zločin" gađajući ono što je nazvao "civilnim" objektom. BBC ne može potvrditi Konstantinove tvrdnje - još se ne zna što je uzrokovalo štetu na mostu.

8:46 - Noćni napad na Krimski most bila je specijalna operacija mornaričkih snaga Oružanih snaga Ukrajine i Službe sigurnosti Ukrajine (SBU). To je izvijestila ukrajinska novinska agencija RBC pozivajući se na svoje izvore u SBU. Prema Službi sigurnosti, SBU i Mornaričke snage Ukrajine sudjelovali su u noćnom napadu na Krimski most.

"Most je napadnut uz pomoć površinskih morskih dronova. Bilo je teško doći do mosta, ali na kraju je to učinjeno", rekao je izvor.

Dodajmo da je ranije šef SBU-a, Vasily Malyuk, rekao da je most bio legitimna meta za Ukrajinu i obećao je ispričati detalje jedinstvenih specijalnih operacija nakon konačne pobjede.

Video: Oštećen Krimski most

8:40 - Reuters javlja da je Rusija okrivila Ukrajinu za napad na most u listopadu prošle godine, ali je ta zemlja to samo neizravno priznala mjesecima kasnije. Danas je Serhiy Bratchuk, glasnogovornik ukrajinske vojne uprave u Odesi, objavio fotografiju na svom Telegram nalogu na kojoj se činilo da je dio mosta slomljen. Ali nije odmah bilo jasno je li to povezano s bilo kakvim napadom. Rusko ministarstvo prometa priopćilo je da je došlo do oštećenja ceste na mostu bliže Krimskom poluotoku, ali nije bilo štete na stupovima. Nije navedeno što je uzrokovalo štetu. Posljednjih tjedana gužve na ulazu u most svakodnevno su bile kilometarske jer su Rusi odlazili na godišnji odmor. Jutros je prometna gužva bila kilometrima prije nego što je policija usmjerila vozila s mosta.

8:20 - Poznata igra okrivljavanja započela je između Rusije i Ukrajine nakon prijavljenih eksplozija na Krimskom mostu. Čelnik krimskog parlamenta postavljen od strane Rusije rekao je da je ukrajinski "teroristički režim" napao most, ubivši dvoje ljudi, izvijestila je državna novinska agencija RIA.

U međuvremenu, glasnogovornica ukrajinskog južnog vojnog zapovjedništva rekao je da bi incident mogao biti čin provokacije Moskve. "Stvaranje takvih provokacija, o čemu okupacijske vlasti Krima odmah vrlo glasno izvještavaju, tipičan je način rješavanja problema od strane vlasti Krima i zemlje agresora", rekla je Natalia Humeniuk nacionalnoj televiziji Rada.

Most povezuje poluotok s Rusijom i ključna je linija opskrbe njezinih trupa u Ukrajini. Ruski predsjednik Vladimir Putin ga smatra značajnim infrastrukturnim projektom i, nakon popravka nakon prošlogodišnje eksplozije, provozao se Mercedesom preko njega.

7:41 - Incident na Krimskom mostu mogao bi biti čin provokacije Moskve, rekla je Natalia Humeniuk, glasnogovornica južnog vojnog zapovjedništva Ukrajine, prema Reutersu.

Kerch bridge, also known as Crimean is in smoke. One span of the bridge collapsedю It's going to be difficult for Russia to carry the suit without a handle that is Crimea. War zone on one side and no bridge on another. pic.twitter.com/OKDDVbt1RB — Ukraine Front Lines (@EuromaidanPR) July 17, 2023

"Stvaranje takvih provokacija, o čemu okupacijske vlasti Krima odmah vrlo glasno izvještavaju, tipičan je način rješavanja problema od strane vlasti Krima i zemlje agresora", rekao je Humeniuk za nacionalnu televiziju Rada.

Ako je most ozbiljno oštećen, to će značajno utjecati na ruske opskrbne linije, prema Georgeu Barrosu, analitičaru Instituta za proučavanje rata. "Rusija će imati samo jednu kopnenu liniju opskrbe - obalnu autocestu na Azovskom moru - za održavanje ili evakuaciju svojih desetaka tisuća vojnika u okupiranom Hersonu i na Krimu ako Ukrajina uspije degradirati ili uništiti most", rekao je.

Morning in Ukraine. Something happened to the Crimean bridge. pic.twitter.com/EbTo8JNS4H — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) July 17, 2023

7:35 - Djevojčica koja je ozlijeđena u incidentu na Krimskom mostu nalazi se na intenzivnoj njezi, javile su RIA Novosti. Ruski dužnosnici do sada su samo davali nejasne izjave, opisujući "izvanrednu" situaciju koja je oštetila most.

6:40 - Dvoje ljudi iz ruske regije Belgorod, majka i otac, poginuli su u "hitnom slučaju" na Krimskom mostu, a njihova kći je ozlijeđena, objavio je guverner regije na Telegramu. “Jutros smo svi počeli s informacijama o izvanrednom događaju koji se dogodio na Krimskom mostu. Svi smo na internetu vidjeli snimku oštećenog automobila s belgorodskim tablicama”, napisao je Vjačeslav Gladkov.

“Djevojčica je ozlijeđena, srednje teže... Najteže je što su joj umrli roditelji, tata i mama.”

6:18 - Dijete je ozlijeđeno u "hitnom slučaju" na Krimskom mostu, javlja ruska novinska agencija Tass pozivajući se na krimske vlasti. Rečeno je da će dijete biti prevezeno u rusku regiju Krasnodar ambulantnim vozilom.

6:02 - Moskovsko ministarstvo obrane započelo je "uklanjati zapovjednike iz nekih od borbeno najučinkovitijih jedinica ruske vojske" i "čini se da ubrzava te napore", objavio je Institut za proučavanje rata u svom najnovija analiza sukoba.

Čini se da su uhićenja i otpuštanja, uključujući generala bojnika Ivana Popova, "povezana sa slučajevima neposlušnosti", kaže američki thinktank.

Popov je flagrantno pokušao zaobići ruskog načelnika Glavnog stožera i zapovjednika generala Valerija Gerasimova i izravno iznijeti svoje pritužbe na crtu fronte u zapadnom Zaporožju ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.

ISW također izvještava da se "čini se da se neposlušnost među zapovjednicima širi na neke od njihovih vojnika" i da bi "intenzivna dinamika neposlušnosti među ruskim zapovjednicima u Ukrajini mogla potaknuti druge zapovjednike da se otvorenije suprotstave ruskom vojnom vodstvu".

6:00 - Rusko ministarstvo prometa potvrdilo je da ima oštećenja na cesti na krimskoj strani mosta, prenosi Tass. Nije potvrdio izvješća da su potporni stupovi mosta oštećeni.

"Ministarstvo je naglasilo da je inspekcija stanja mosta u tijeku", napisao je Tass na svom Telegram kanalu.

GALERIJA Žestoke borbe na ukrajinskoj bojišnici

5:55 - Ruski kanal Grey Zone, jako praćen Telegram kanal povezan s plaćeničkom skupinom Wagner, prema Reutersu, izvijestio je da su bila dva napada na most Reuters i Guardian nisu u mogućnosti provjeriti ovo izvješće.

U međuvremenu, u daljnjoj objavi na Telegramu, krimski guverner Aksjonov je zamolio stanovnike da se "suzdrže od putovanja preko Krimskog mosta" i da izaberu alternativne kopnene rute "iz sigurnosnih razloga".

🚨 BREAKING: At least one bridge span has collapsed on the Kerch Bridge after an apparent missile strike by Ukraine. All traffic stopped. 5am currently. The bridge connects occupied Crimea and Russia. pic.twitter.com/OL9q0cfycI — Igor Sushko (@igorsushko) July 17, 2023

5:40 - Zaustavljen je promet na Krimskom mostu koji povezuje poluotok Krim i rusku regiju Krasnodar zbog "izvanredne situacije", objavio je u ponedjeljak proruski guverner Sergej Aksjonov.

Također je pozvao stanovnike da ne prelaze most. Ne navodeći pojedinosti, Aksjonov je na Telegramu rekao da je do izvanredne situacije došlo na 145 stupu mosta. Ukrajinska novinska agencija RBC prenijela je da su se na mostu čule eksplozije.

Ruski kanal Siva zona na Telegramu, koji se povezuje sa skupinom Wagner, prenio je da je most napadnut dvaput nakon 3 sata po lokalnom vremenu.

Reuters nije mogao provjeriti tu vijest iz neovisnih izvora. Ukrajina zasad nije ništa komentirala.

Rusija je Krim anektirala 2014. Most dugačak 19 kilometara bio je oštećen u eksploziji u listopadu prošle godine, u napadu za koji je Moskva rekla da su ga izvele ukrajinske snage sigurnosti. Ukrajina je indirektno priznala odgovornost tek nekoliko mjeseci kasnije.