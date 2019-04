VIDEO Pogledajte kako je Maras odgovorio Plenkoviću kada ga je pogrešno nazvao

Saborsko aktualno prijepodne u srijedu, u jeku predizborne kampanje za Europski parlament, nije prošlo bez međustranačkih podbadanja tijekom kojih je došlo čak i do iskrivljavanja imena kandidata pa se tako tijekom postavljanja pitanja zastupnika članovima Vlade moglo čuti i za ''Karla Rasslera'' i ''Gordana Merasa''.

Zaiskrilo između Gordana Marasa i premijera Plenkovića

SDP-ov Gordan Maras, postavljajući pitanje, kritizirao je izjavu prvog na HDZ-ovoj listi „Karla Rasslera da je Slavonija procvjetala“ na što mu je predsjednik Vlade Andrej Plenković uzvratio oslovljavajući ga više puta „zastupnikom Merasom“.

„Maras, my name is Maras, Gordan Maras“, odgovorio je taj SDP-ovac premijeru, u skladu s ''jamesbondovskom kampanjom'' koju vodi.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković Marasu je poručio: „Kada potežete oružje, budite svjesni da ćete dobiti natrag, nemojte biti tužni“, a Plenković je ustvrdio da „kolega Meras očito nije upoznat s radom kolege Resslera pa mu zato ne zna ime“.

Maras žustro napao vladajuće

U raspravu se upleo i predsjednik Kluba zastupnika SDP-a Arsen Bauk koji je kazao da je „upozorio Marasa da pogrešno izgovara Resslerovo ime i da je u njegovim očima vidio iskreno čuđenje jer je riječ o neeksponiranoj osobi pa mu ne zna ime.“

Premijer ignorirao Marasovo pitanje

Osim tog kratkog podizanja tona SDP-ovca, jedino su Miro Bulj i Bruna Esih podizali tonove. Zastupnica Neovisnih Esih kritizirala je vladajuće da ne štite granice od izbjeglica.

Premijer je odgovorio da je politika prema migrantima takva da se temelji na suradnji i rekao je da se na hrvatskoj granici nalazi oko šest i pol tisuća policajaca.

Bruna Esih kritizirala Vladu da ne štiti granicu

Još jedan kandidat na europskim izborima, Mostov Miro Bulj premijera je pitao kakav je protokol o mlijeku potpisan nedavno s Kinezima i kako će Hrvatska izvoziti mlijeko u Kinu kada proizvodnjom ne zadovoljava ni 50 posto domaćih potreba, posebno se osvrnuvši na sinjsku mljekaru.

Podijelivši nekoliko boca mlijeka premijeru i ministrima, Bulj je kazao da "nema sinjske mljekare, ona služi samo da se provozi srpsko mlijeko. – Sinjska mlekara je fiktivna, to je otvorio neki kriminalac u Srbiji.

Plenković je odgovorio kako mu je drago da je pohvalio sadržajan posjet kineskog izaslanstva te se pohvalio i drugim postignućima svoje Vlade, ostavivši Bulja bez konkretnog odgovora.

