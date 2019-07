VIDEO: Pogledajte dramatične snimke požara na Zrću. Satima je gorjelo

Požar koji je noćas buknuo na Zrću stavljen je pod kontrolu. Vatrogasci su se s požarom borili cijelu noć, ali i jutro, te su ga uspjeli i lokalizirati. Prema prvim procjenama evakuirano je oko 10-tak tisuća ljudi iz klubova. Po društvenim mrežama, kako domaćim tako i stranim, dijele se snimke i fotografije vatre koja guta borovu šumu i nisko raslinje.

U požaru nitko nije ozlijeđen. Iz policije kažu da se još uvijek ne zna uzrok požara. Također, ne mogu se potvrditi ni nagađanja da je požar podmetnut.

Video: Snimka jednog posjetitelja pokazuje kako je izgledao požar

"Je li požar podmetnut ili nije znat ćemo nakon što završi očevid. Pitanje je hoće li danas uopće biti uvjeta za obavljanje očevida. Vatrogasci će tu trebati ostati cijeli dan i cijelu noć. Kad se steknu uvjeti za sigurno obavljanje očevida, obavit ćemo ga. Na putu su i naši najbolji vještaci. Oni će nam pomoći. Sigurno ćemo nakon očevida znati dati neku precizniju informaciju", kazao je Željko Prša, zamjenik glavnog ravnatelja policije.

It's a whole forest fire at #freshisland pic.twitter.com/TRSGDIegTG