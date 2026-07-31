Srušio je jednu dinastiju, stvorio drugu: Kako je Ortega pretvorio Nikaragvu u obiteljsku državu

Dugogodišnji predsjednik Nikaragve Daniel Ortega, koji je prošle godine napunio 80 godina, rekao je ovaj tjedan kako ta srednjoamerička zemlja više neće održavati izbore, čime se eliminira mogućnost izbornog izazova na izborima koji su se trebali održati 2027. godine i dodatno učvršćuje vladavina koju dijeli sa suprugom.



Ortega, koji je neprekidno na vlasti od 2007. nakon ranijeg predsjedničkog mandata 1980-ih, rekao je da će taj potez zatvoriti svaki put oporbi, iako nije pružio detalje o provedbi zabrane. "Ovdje više neće biti izbora na kojima bi pokušali preuzeti vladu i vlast", rekao je Ortega u govoru u nedjelju, 19. srpnja, u spomen na Sandinističku revoluciju 1979., u kojoj je Ortega pomogao u svrgavanju diktature Anastasija Somoze koju su podržavale SAD.