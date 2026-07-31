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ŽESTOKA KRITIKA VLADE U MADRIDU ZBOG NAJEZDE 60.000 MIGRANATA

Austrijski politički vrh: '2015. se ne smije ponoviti', ovo u Španjolskoj 'jasan je znak upozorenja'

Migrants walk towards the border with Morocco to leave Spain, in Ceuta
Foto: Fabian Bimmer/REUTERS
1/4
VL
Autor
Snježana Herek
31.07.2026.
u 18:21
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Austrijska ministrica za europska pitanja pozvala je sve države članice EU-a na usku suradnju po pitanju ilegalnih migracija, napomenuvši kako se taj problem može riješiti samo zajedničkim stavom i djelovanjem.

Nakon masovne najezde oko 60.000 migranata, u samo 24 sata, na španjolski teritorij na enklavu Ceutu, i austrijski politički vrh odaslao je Španjolskoj ne samo jasnu poruku, nego i kritiku, jer nije zaštitila vanjske granice Europske unije. Austrijski kancelar i čelnik Narodne stranke (ÖVP) Christian Stocker rekao je za austrijski dnevni list “Österreich”: “Trenutni događaji u Španjolskoj jasan su znak upozorenja - vrlo pomno pratimo situaciju i u uskom sam kontaktu s povjerenikom Europske unije Magnusom Brunnerom, ministricom za europska pitanja Claudiom Bauer i ministrom unutarnjih poslova Gerhardom Karnerom”

“Situacijama poput ovih, ne smije biti mjesta u Europskoj uniji. Sada je ključno da Španjolska ispuni svoju europsku odgovornost i osigura da niti jedan ilegalni migrant ne dođe na europsko tlo. Istodobno je jasno da svatko tko ozbiljno shvaća zajednička europska pravila o azilu i migracijama, ne smije jednostranim nacionalnim akcijama, činiti suprotno”, istakao je Stocker dodavši: “Odluka španjolske socijaldemokratske vlade da dodjeli boravišne dozvole tisućama ilegalnih migranata pokazala se je dodatnim poticajem za ilegalne migracije. Austrija se je snažno zalagala za Europski pakt o azilu i migracijama, koji moramo što prije provesti, kako bi spriječili ponavljanje ovakvih situacija. Ako se situacija u Španjolskoj razvije do točke u kojoj osjetimo pritisak na naše nacionalne granice, učinit ćemo sve što je u našoj moći da ih zaštitimo - to uključuje, ako je potrebno i privremeno zatvaranje schengenskih granica”.

“Europa ne smije i neće ponovno biti pregažena! Dolazak desetaka tisuća ilegalnih migranata u na španjolski teritorij u jednom danu, vraća sjećanja na 2025. godinu, kada je europska vanjska granica faktički probijena. To se ne smije i neće dogoditi. Sada ima ponovna uspostava sigurne vanjske granice, najviši prioritet”, rekla je šefica austrijske diplomacije i čelnica stranke Neos, Beate Meinl-Reisinger. “Španjolska ugrožava cijelu Europsku uniju i njezin kredibilitet. Ljudima je dosta, a iskreno, i meni”, rekla je austrijska ministrica za Europu Claudia Bauer. Naglasila je da slike poput ovih trenutačnih moraju “konačno postati stvar prošlosti”, na europskom tlu. Bauer je oštro kritizirala Španjolsku zbog njezinih prošlih odluka vezanih uz migracijsku politiku. Te su odluke, prema njenom mišljenju, Španjolsku učinile privlačnijom mnogim migrantima. Austrijska ministrica za europska pitanja pozvala je sve države članice EU-a na usku suradnju po pitanju ilegalnih migracija, napomenuvši kako se taj problem može riješiti samo zajedničkim stavom i djelovanjem.
Ključne riječi
Schengen Austrija Španjolska migranti

Komentara 3

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PO
Potepuh
18:49 31.07.2026.

Naš politički vrh slijepo ćeka što će reći čate iz Brisela,

GE
Gegur
18:48 31.07.2026.

Uvjeren sam da naša hipotetska lijeva vlada ne bi postupila drugačije od sestrinske španjolske. MOŽEMO je do danas napisao više kaznenih prijava protiv osoba u MUP-u RH zbog nasilnog spriječavanja ilegalnog prijelaza granice, upravo onog što španjolski policajci nisu na vrijeme učinili, prije nego se uključila vojska. Odnos MOŽEMO prema tradiciji – nula, odnos prema kulturnoj baštini centar Zagreba nula, odnos prema Domovinskom ratu nula, migrantska politika duboko ispod nule. Odnos prema EU politikama – uglavnom nula, odnos prema NATO-savezu – čista nula. Ako nisu stranka opasnih namjera, MOŽEMO je stranka opasnih ideja.

ZO
Zofran
18:37 31.07.2026.

U Austriji je vrč već pukao zbog migranata umjesto da im postave ultimatum oni ih mole da se odluče što če

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