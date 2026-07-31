Austrijski politički vrh: '2015. se ne smije ponoviti', ovo u Španjolskoj 'jasan je znak upozorenja'

Nakon masovne najezde oko 60.000 migranata, u samo 24 sata, na španjolski teritorij na enklavu Ceutu, i austrijski politički vrh odaslao je Španjolskoj ne samo jasnu poruku, nego i kritiku, jer nije zaštitila vanjske granice Europske unije. Austrijski kancelar i čelnik Narodne stranke (ÖVP) Christian Stocker rekao je za austrijski dnevni list “Österreich”: “Trenutni događaji u Španjolskoj jasan su znak upozorenja - vrlo pomno pratimo situaciju i u uskom sam kontaktu s povjerenikom Europske unije Magnusom Brunnerom, ministricom za europska pitanja Claudiom Bauer i ministrom unutarnjih poslova Gerhardom Karnerom”

“Situacijama poput ovih, ne smije biti mjesta u Europskoj uniji. Sada je ključno da Španjolska ispuni svoju europsku odgovornost i osigura da niti jedan ilegalni migrant ne dođe na europsko tlo. Istodobno je jasno da svatko tko ozbiljno shvaća zajednička europska pravila o azilu i migracijama, ne smije jednostranim nacionalnim akcijama, činiti suprotno”, istakao je Stocker dodavši: “Odluka španjolske socijaldemokratske vlade da dodjeli boravišne dozvole tisućama ilegalnih migranata pokazala se je dodatnim poticajem za ilegalne migracije. Austrija se je snažno zalagala za Europski pakt o azilu i migracijama, koji moramo što prije provesti, kako bi spriječili ponavljanje ovakvih situacija. Ako se situacija u Španjolskoj razvije do točke u kojoj osjetimo pritisak na naše nacionalne granice, učinit ćemo sve što je u našoj moći da ih zaštitimo - to uključuje, ako je potrebno i privremeno zatvaranje schengenskih granica”.

“Europa ne smije i neće ponovno biti pregažena! Dolazak desetaka tisuća ilegalnih migranata u na španjolski teritorij u jednom danu, vraća sjećanja na 2025. godinu, kada je europska vanjska granica faktički probijena. To se ne smije i neće dogoditi. Sada ima ponovna uspostava sigurne vanjske granice, najviši prioritet”, rekla je šefica austrijske diplomacije i čelnica stranke Neos, Beate Meinl-Reisinger. “Španjolska ugrožava cijelu Europsku uniju i njezin kredibilitet. Ljudima je dosta, a iskreno, i meni”, rekla je austrijska ministrica za Europu Claudia Bauer. Naglasila je da slike poput ovih trenutačnih moraju “konačno postati stvar prošlosti”, na europskom tlu. Bauer je oštro kritizirala Španjolsku zbog njezinih prošlih odluka vezanih uz migracijsku politiku. Te su odluke, prema njenom mišljenju, Španjolsku učinile privlačnijom mnogim migrantima. Austrijska ministrica za europska pitanja pozvala je sve države članice EU-a na usku suradnju po pitanju ilegalnih migracija, napomenuvši kako se taj problem može riješiti samo zajedničkim stavom i djelovanjem.