Dok moral među ruskim vojnicima pada, incidenti u kojima pijani regruti pucaju u svoje su u porastu. Samo od početka svibnja u bratoubilačkoj paljbi stradalo je desetak ljudi. Posljednji incident na društvenoj mreži X objavio je Anton Geraščenko, savjetnik ukrajinskog ministra unutarnjih poslova.

Kao i početkom svibnja, kada je jedan od vojnika ubio šestoricu svojih suboraca, u sadašnjem slučaju, prema Geraščenkovim riječima, radilo se o pripadnicima jedinice Oluja Z. Prošle godine ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je zakon o raspuštanju Jedinice Oluja Z i o zamjeni jedinicama Oluja V, međutim, prema ukrajinskim dopisnicima, Rusija nastavlja raspoređivati ​​obje jedinice.

Russian soldiers tied other Russian soldiers to trees and beat them up for being drunk. https://t.co/9bdgKAjUy0 pic.twitter.com/TbssayVpRf