VIDEO Panika u Njemačkoj: Evakuira se 20.000 ljudi, policija ide od vrata do vrata

Zbog pronađenih bombi iz Drugog svjetskog rata u Berlinu je naređena evakuacija gotovo 20.000 ljudi, piše Telegraph. Njemačka policija objavila je da je u središtu Berlina, u blizini Fischerinsela, pronađena bomba iz Drugog svjetskog rata. Prema prvim procjenama kriminalističko-tehničkog instituta riječ je o zračnoj bombi zaostaloj iz Drugog svjjetskog rata. I driga pronađena je iz istog razdoblja. Zbog sigurnosti građana uspostavljen je sigurnosni pojas u radijusu od 500 metara oko mjesta pronalaska. U tijeku su pripreme za evakuaciju stanovnika i zaposlenih u okolnim zgradama.

Vladine zgrade i veleposlanstvo zatvorili su u četvrtak, a 7500 evakuirano je iz četvrt Fischerinsel na rijeci Spree zbog moguće eksplozije bombe.

Nach erster Einschätzung unserer #KTI handelt es sich um eine #Weltkriegsbombe. Zu Ihrer Sicherheit richten wir nun einen Sperrkreis von 500 Metern rund um den Fundort ein. In Kürze beginnen wir mit den Evakuierungsmaßnahmen in den betroffenen Gebäuden. Im Bereich um die… pic.twitter.com/wcwSeWtRQD — Polizei Berlin (@polizeiberlin) September 18, 2025

Policija upozorava da će doći do ozbiljnih prometnih ograničenja u tom dijelu grada te apelira na građane da izbjegavaju područje i koriste obilazne pravce.