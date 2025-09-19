Naši Portali
PRONAĐENE BOMBE

VIDEO Panika u Njemačkoj: Evakuira se 20.000 ljudi, policija ide od vrata do vrata

19.09.2025.
Vladine zgrade i veleposlanstvo zatvorili su u četvrtak, a 7500 evakuirano je iz četvrt Fischerinsel na rijeci Spree zbog moguće eksplozije bombe

Zbog pronađenih bombi iz Drugog svjetskog rata u Berlinu je naređena evakuacija gotovo 20.000 ljudi, piše Telegraph. Njemačka policija objavila je da je u središtu Berlina, u blizini Fischerinsela, pronađena bomba iz Drugog svjetskog rata. Prema prvim procjenama kriminalističko-tehničkog instituta riječ je o zračnoj bombi zaostaloj iz Drugog svjjetskog rata. I driga pronađena je iz istog razdoblja. Zbog sigurnosti građana uspostavljen je sigurnosni pojas u radijusu od 500 metara oko mjesta pronalaska. U tijeku su pripreme za evakuaciju stanovnika i zaposlenih u okolnim zgradama.

Vladine zgrade i veleposlanstvo zatvorili su u četvrtak, a 7500 evakuirano je iz četvrt Fischerinsel na rijeci Spree zbog moguće eksplozije bombe. 

Policija upozorava da će doći do ozbiljnih prometnih ograničenja u tom dijelu grada te apelira na građane da izbjegavaju područje i koriste obilazne pravce. 

FOTO Pogledajte veličanstveni kraljevski banket: Evo što se jelo i pilo na stolu dugom više od 42 metra
