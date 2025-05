VIDEO Ovakva proslava ne viđa se često: Pogledajte kako su stari i novi načelnik ušetali u kafić

Ante Kovač, profesor iz Korenice, pokazao je da ima duha i da je šaljivđija isti kakav je bio i na početku svog mandata načelnika Općine Plitvička Jezera. Nakon osam godina na čelu općine povukao se iz izbora, a podržao je za novog načelnica Hrvoja Matejčića, bivšeg novinara HRT-a koji je desetljećima izvještavao iz Ličkoga kraja, pa i iz Korenice, izvještavajući često i o Anti Kovaču. Nezavisni Matejčić pobijedio je u prvom krugu, a sa Kovačem je rezultate izbora čekao u istom lokalu. Kulminacija večeri, kada je postalo jasno da je Hrvoje Matejčić novi načelnik Plitvičkih Jezera, konobar ih je pompozno najavio i zamolio goste kafića da zaplješću paru koji čini novi i stari načelnik, nakon čega su, kao bračni par, pred publiku ušetali Matejčić i Kovač koji se za tu priliku skinuo u gaće.

Zanimljivo je i to da je dvojac, osim što imaju isti smisao za šalu i sarkazam, međusobno povezan i privatno, obzirom da je riječ o kumovima. Ante Kovač je, naime, i prije javnosti poznat po svojim skečevima i javnim objavama u kojima je kroz sarkazam pričao o asfaltiranim ulicama, okretištima autobusa, kao jedinim stvarima koje se pred izbore nude građanima. Zato se odlučio baviti politikom, kako je tada rekao, privremeno, da dokaže da se može i bolje. Tako je na svom Facebook profilu par dana prije izbora u svojevrsnom oproštajnom govoru ili kako ga je on nazvao ''poslanici Sv. Pavla Korinćanima'', naveo u što je sve potrošen novac građana Plitvičkih Jezera.

"Dragi moji Koreničani, Plitvičani, stanovnici općine Plitvička jezera, hvala vam za ovih 8 godina, bila mi je čast biti vaš načelnik i oprostite za sve što sam kome nažao učinio. Nije ovo nikakav oproštaj nego samo nastavak angažmana u drugom obliku i dalje jako i odvažno i na usluzi našem novom kandidatu Hrvoju Matejčiću s vjerom da zajedno možemo i bolje i više nego do sada. Hvala prije svega mojim dragim STOPAŠIMA od 2017. do 2025. – s ponosom se možete okrenuti unatrag i to vam nitko ne može oteti. Hvala promatračima, svim općinarima i općinskim firmama, svim simpatizerima i onima koji su konstruktivno kritizirali. Koliko god vama kampanja izgledala prljava, očekivao sam puno prljavije. Jer ako netko stavi kravatu i nabaci osmijeh, a godinama pljuje i laže pod lažnim imenima, nije to finoća ni pristojnost nego licemjerje i barem od mene će dobiti također ispod pojasa jer niti sam vas se kad bojao niti ću vas se kad bojati.

Sve dobre poteze i ministarstava i Vlade smo kurtoazno pohvaljivali i zahvaljivali iako smo kontra opcija, ali plitvički HDZ sa zalutalim padobrancem predsjednikom i ravnateljem parka neka zapamti: ova država je i naša država, ova županija je i naša županija i park pripada općini a ne općina parku. Vi uzimate u usta demografiju? Pa vi ste rastjerali ljude s ovog područja i nikada ljudi sa stalnim ugovorima nisu napuštali radna mjesta u parku do vašeg mandata, uz silna vaša izdvajanja agencijama za zapošljavanje. Čak su im svojedobno i plaće kasnile, ali su dolazili zadovoljniji na posao nego što dolaze danas.

Mi nikad za sebe nismo tvrdili da ne možemo bolje ali, bogami, od vas ne možemo gore. Ali niste vi ni HDZ, vi ste padobranci i preletači, a oni iskreni su se maknuli upravo zbog vas. Dragi birači, stanovnici naše općine, želim vam poručiti da ne prestanete vjerovati da postoji opće dobro, da ono nije sasvim nestalo, da ima ljudi koji se za njega bore i da se za njega treba boriti iako nikad nećemo biti savršeno ni društvo ni zajednica, da možemo graditi svoju budućnost svojim umom i svojim rukama i živjeti u mjestu koje volimo i za koje se isplati truditi. Jer kome je stalo do nas, ako nije nama samima.

Volite se međusobno, volite naše parkove, potoke, staze i planine i odlučite se živjeti ovdje, jer živite u raju gdje ljudi žele doći odmoriti dušu i tijelo. Mi smo ovih dana nastojali svojim letkom doći do svakog sandučića, oprostite ako smo koga preskočili. Uhvatite malo vremena da pročitate i zaokružite ono što smatrate najboljim. U nadi da će u nedjelju Plitvice ostati oaza nezavisnosti, pozdravlja vas i voli vaša NL STOP", napisao je svom profilu Ante Kovač.

