VIDEO Otac poginulog u požaru: 'To mi je jedino dijete, tek je počeo živjeti. Tu sam cijelu noć, a oni ne mogu tijela izvući van'

Požar koji je noćas uništio klub u Sjevernoj Makedoniji usmrtio je 59 ljudi. Ministar unutarnjih poslova Panche Toshkovski potvrdio je da je 39 identificirano, a više od 150 drugih je ozlijeđeno. Lokalni mediji pišu kako je do požara došlo nakon što je ispaljen vatromet dok je nastupao bend DNK, što je uzrokovalo da se krov zapali. Nakon cijelog incidenta izdana su četiri uhidbena naloga, a mnogi roditelji danas su ispred kluba i traže da ima se predaju tijela njihove djece, kažu da ne žele čekati da se obavi obdukcija.

"Local officials should be hurt in the same way I'm hurt."



Dragi Stojanov, whose only son died in the nightclub fire in North Macedonia, says the bodies have not been recovered yet. pic.twitter.com/NsCPR6XFwy